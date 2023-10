Boyds Ansage an sich selbst: "Wir brauchen jetzt den Terrence der letzten Saison"

Im Topspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den Hamburger SV rückt Terrence Boyd nach Wochen als Reservist zurück in die Startelf. Noch wartet er in dieser Saison auf einen Zweitliga-Treffer.

Terrence Boyd ist bekannt als froh gelaunter Zeitgenosse. Freundlich, aufgeschlossen, nahbar. Wer ihn in den zurückliegenden Wochen beobachtete, schien eine Veränderung wahrzunehmen. Boyd wirkte zusehends in sich gekehrt. Von Gedanken schwer. Und nach dem 3:4 in Düsseldorf niedergeschlagen. Den Kopf gesenkt, den Kapuzenpulli tief in die Stirn gezogen, huschte der 32-jährige US-Amerikaner aus der Kabine Richtung Mannschaftsbus. Die in der Mixed Zone stehenden Berichterstatter bedachte er mit einem knappen "Kommt gut nach Hause", dann war er weg.

Fragt man Boyd, ob ursächlich dafür seine persönliche Lage oder die Tatsache war, dass der 1. FC Kaiserslautern eine 3:0-Führung verspielt und der prachtvolle Lauf von neun Pflichtpartien ohne Niederlage ein jähes Ende genommen hatte, reißt der Mittelstürmer ungläubig die Augen auf. "Ey, wer in diesem Augenblick nicht deprimiert gewesen wäre, hätte sich einen anderen Verein suchen müssen", sagt er, "das war megapeinlich. Normalerweise schreiben wir diese Geschichten."

Die Kunst des Vergessens

Geschichten von einem in den Ringseilen hängenden, kaum mehr des Durchblicks fähigen Boxer, der von irgendwoher plötzlich neue Energie generiert und den Kontrahenten mit einem satten Kinnhaken auf die Bretter schickt; in diesem Fall: auf den Rasen. Die Niederlage in Düsseldorf war für Boyd "eine Schmach". Sie schmerzte, "aber für irgendetwas wird es gut gewesen sein". Boyd nennt es "eine Kunst", Rückschläge wie jenen bei der Fortuna rasch zu vergessen. Ob die Roten Teufel diese Kunst beherrschen, wird sich zeigen, wenn sie am Samstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) vor knapp 50.000 Zuschauern im ausverkauften Fritz-Walter-Stadion den Hamburger SV empfangen.

In der Vorsaison noch Protagonist und mit 13 Treffern der Goalgetter des FCK, war für Boyd seit der Sommerpause vornehmlich ein Bankplatz reserviert. Erst 182 Minuten wirkte er mit. Überzeugen konnte er nie. In einer Zweitliga-Partie wartet er noch immer auf ein Tor. Allein beim 5:0 im DFB-Pokal bei Oberligist Rot-Weiß Koblenz traf er zweimal. Seine besten Ansätze zeigte er nach der Einwechslung auf Schalke (0:3). Eine lange Zwangspause in der Vorbereitung hatte dafür gesorgt, dass Boyd nicht mit optimaler Fitness in die Runde starten konnte. Sommerzugang Ragnar Ache reüssierte sofort. Ein ungleiches Rennen.

"Wenn das Dickerchen da vorne sich reinschmeißt ..."

"Mein einziges Highlight in dieser Saison war ein verschossener Elfmeter. Ich werde bestimmt keinen mehr schießen, und das will ich auch nicht", sagt Boyd in Erinnerung an das 2:2 in Osnabrück und lacht. Dass er seinen Humor wiedergefunden hat (sofern er ihm je wirklich abhanden gekommen war), ist ein gutes Zeichen, denn wenn die Roten Teufel dieser Tage etwas nicht gebrauchen können, ist es ein mit sich hadernder Terrence Boyd.

Ache fällt aufgrund von Bänderrissen im linken Sprunggelenk wochenlang aus. "Ich hatte es auch mit dem Trainerteam davon. Wir brauchen jetzt den Terrence der letzten Saison, der vorangeht, der arbeitet", sagt Boyd. Seine Teamgefährten müssten zu der Überzeugung gelangen: "Wenn das Dickerchen da vorne sich reinschmeißt, dann können wir das auch." Boyd glaubt fest daran, dass Arbeitseifer belohnt wird. "Das Glück ist mit den Tüchtigen. Wir müssen in den Spiegel schauen und sagen können: Wir sind platt, wir haben alles gegeben. Dann spielt der Fußballgott meist auch mit." Der FCK hat dies oft genug bewiesen.

Was kommt, das kommt. So gehe ich durchs Leben. Terrence Boyd

Cheftrainer Dirk Schuster garantiert Boyd für die Partie am Samstag einen Einsatz. Seine Forderung ist eindeutig: "Er kann und muss nun zeigen, dass er Ambitionen auf einen Stammplatz hat." Schuster hofft auf eine "Leistungsexplosion". Geschäftsführer Thomas Hengen sagt: "Jetzt hat er seine Chance. Aber es wäre fatal, zu verkrampfen oder in einem einzigen Spiel alles rausholen zu wollen. Er muss seine Aufgabe erledigen, im Team, und tun, was ihm aufgetragen wird." Boyd sieht es ähnlich. Es bringe nichts, sich das Hirn zu zerbrechen. O Gott, ich muss jetzt treffen. Was, wenn ich das nicht tue? "Was kommt, das kommt. So gehe ich durchs Leben."

Ein Treffer als gutes Omen?

Im Winter 2022 wechselte Boyd vom Halleschen FC in die Pfalz. Sofern er nicht gesperrt oder verletzt war, stand er seitdem stets in der Anfangsformation. Bis zum 15. April dieses Jahres. Der FCK empfing - den Hamburger SV (2:0). Boyd schob Frust auf der Bank. In der 66. Minute kam er ins Spiel, in der 72. Minute markierte er das 1:0. Ein Treffer als gutes Omen für die Neuauflage? "Ein schlechtes wird’s schon nicht sein", unkt Boyd.

An sich selbst denkt er gerade am wenigsten. Das Miteinander zähle, das große Ganze. "Es soll für den Gegner die Hölle sein, hier spielen zu müssen. Er soll sich an uns die Zähne ausbeißen. Darauf liegt jetzt der Fokus. Wir müssen einfach bei uns bleiben." Und er bei sich.