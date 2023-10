Bochums Hoffnung: Fortsetzung der Freitags-Freuden unter Letsch

Die Nummern 17 und 18 der Bundesligatabelle eröffnen den neunten Spieltag. Als einzige Teams sind der VfL Bochum und der FSV Mainz 05 bisher noch ohne Sieg in der aktuellen Saison.

Mehr Kellerduell geht also gar nicht: Die beiden noch sieglosen Teams treffen am Freitagabend an der Castroper Straße (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) aufeinander. Die feine Klinge, das ist logisch, erwartet Trainer Thomas Letsch am Freitag nicht, vielmehr "ein sehr intensives Spiel" der beiden Kellerkinder. Beide stehen unter anderem für besonders schwache Passquoten: Mainz ist mit 75,8 Prozent angekommenen Pässen Nummer 16, Bochum mit bisher 71,4 Prozent sogar Schlusslicht in dieser Bilanz.

Und beide sind auch nicht unerwartet die schwächsten Teams, was die Bilanz der ersten Hälfte betrifft: In einer Tabelle der ersten Halbzeit wäre Bochum mit sechs Punkten und 3:12 Toren Vorletzter, dahinter wäre Mainz mit fünf Punkten und 4:9 Toren Schlusslicht, also alles ganz wie in der richtigen Tabelle.

Einen positiven Wert hat der VfL allerdings vorzuweisen, wenn es um Flutlichtduelle an der Castroper Straße geht. Unter Thomas Letsch ist der VfL in dieser Beziehung ungeschlagen, feierte einen Sieg und zwei Unentschieden unter Letsch bei Abendspielen.

Letsch gibt "gesunde Anspannung" zu

Die besondere Magie der Heimspiele, noch dazu unter Flutlicht, will der VfL natürlich auch im richtungweisenden Duell mit den Rheinhessen nutzen. "Es ist eine gesunde Anspannung da", versichert Letsch, "es benötigt eine aggressive Spielweise, Intensität und Bereitschaft."

Zuletzt in den Spielen bei den Europacup-Startern in Leipzig (0:0) und Freiburg (1:2) positionierte sich der VfL deutlich tiefer als zuvor. Das wird gegen Mainz, so ist es zu erwarten, deutlich anders aussehen. "Wir werden nicht den Ansatz wählen", so Letsch, "den wir in Leipzig hatten. Das ist nicht das Zeichen, das wir aussenden sollten."

Vielmehr geht es dem Trainer offensichtlich darum, mit einer aktiven Spielweise den Gegner in Bedrängnis zu bringen und natürlich auch die Zuschauer zu begeistern. "Wir müssen es mit unserer Leistung schaffen, von der ersten Minute an unsere positiv verrückten Fans mitzunehmen", gibt er die Richtung vor.

Keine Zuschauer bei den Trainingseinheiten

Ziemlich ungewöhnlich trainierte der VfL in der kurzen Trainingswoche ausschließlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das muss allerdings nicht bedeuten, dass Letsch gegen Mainz zu unerwarteten Personalrochaden greift.

Nach seiner Aussage gibt es zudem noch Unklarheiten, was die Startelf für den Freitagabend betrifft. "Noch gibt es zwei Fragezeichen bei der endgültigen Besetzung", erzählt Letsch, "das entscheiden wir dann morgen. Wir haben viele einsatzfähige Spieler, und das ist gut so." Für Belebung der Offensive könnten zum Beispiel Lukas Daschner und Moritz-Broni Kwarteng sorgen mit ihrer individuellen Fähigkeiten. Goncalo Paciencia, der mit seinem Traumtor in Freiburg auffiel, dürfte erste Wahl bleiben, Mittelstürmer Philipp Hofmann bleibt wohl zunächst auf der Bank.

Spannend wird auch die Besetzung der Außen-Positionen, nachdem Letsch zu Saisonbeginn auf Maxi Wittek (links) und Felix Passlack setzte, zuletzt aber den Altmeistern Danilo Soares und Cristian Gamboa den Vorzug gab, die allerdings in Freiburg nicht überzeugten.

Nicht mit dabei ist in jedem Fall Patrick Osterhage, der wegen muskulärer Beschwerden pausierte, seit Donnerstag aber, wie Letsch mitteilt, wieder voll dabei ist. "Wir wollen ihn aber bei 100 Prozent haben", sagt Letsch, "daher wird er noch nicht im Kader stehen."

Womöglich kehrt der Mittelfeldspieler beim nächsten Auswärtsspiel eine Woche später in Darmstadt ins Aufgebot zurück.