Bocholt übernimmt Platz eins von Düren - Effiziente Alemannia feiert nächsten Sieg

Der Freitag in der Regionalliga West brachte Fortuna Köln im Topspiel gegen den 1. FC Düren die vorübergehende Tabellenführung. Diese war samstags aber bereits wieder weg, weil der 1. FC Bocholt seine Pflichtaufgabe in Ahlen löste. Zudem blieb Alemannia Aachen dank Heinz in der Erfolgsspur.

Bocholt klettert an die Tabellenspitze

Der 1. FC Bocholt wurde seiner Favoritenrolle bei Rot Weiss Ahlen gerecht und darf sich über die Tabellenführung freuen. Der FCB kam schon früh zu Chancen und zur Führung durch Akritidis, der in der 9. Minute eine Lorch-Flanke ins leere Tor einköpfte. RWA versteckte sich aber keineswegs, versuchte immer wieder Nadelstiche zu setzen. Kurz vor der Halbzeit erhöhten die Gäste durch Shubin auf 2:0, der im hohen Tempo eine flache Hereingabe von Akritidis über die Linie drückte (41.). Bereits wenige Minuten nach Wiederbeginn hatte Bocholt die Möglichkeit, den Deckel auf die Partie zu packen. Fakhro vergab nach Foul an Lorch jedoch den fälligen Strafstoß (52.). Eine Viertelstunde später kam Ahlen zum Anschluss. Eine Ecke rutschte zu Uzun durch, der aus kurzer Distanz verkürzte (68.). 60 Sekunden später stellte Lorch nach einem starken Solo aber bereits wieder den alten Abstand her. Dabei sollte es auch bleiben, weil Lorch nach 80 Minuten nur den Querbalken traf und Altuns Kopfball von Bocholt auf der Linie noch entschärft werden konnte (83.).

Wilde Anfangsphase in Gütersloh

Einen Auftakt nach Maß gab es am Samstag eigentlich für den FC Gütersloh im Heimspiel gegen den Fohlen-Nachwuchs. Probst behauptete einen Steilpass von Manstein und verwandelte an Brüll vorbei zur frühen Führung nach nur zwei Minuten. Allerdings währte die Freude nur kurz, denn Gladbach glich mit der nächsten Chance bereits aus. Fukada traf aus 20 Metern perfekt ins lange Eck (4.). Es kam sogar noch dicker für die Heimelf. Erneut Fukada drehte noch in einer völlig verrückten Anfangsphase, in der jeder Schuss ein Treffer war, nach Querpass den Spielstand. Erstmals kein Tor zur Folge hatte Probsts dicke Ausgleichschance nach einer Viertelstunde. Sekunden später lag der Ball aber dennoch zum 2:2 hinter Brüll, der gegen Twardziks Abschluss nach Rolf-Flanke machtlos war (15.). Bis zur Pause ging es weiter hin und her. Beide Teams hatten weitere Riesenchancen, waren aber nicht mehr so treffsicher wie zu Beginn des Spiels. Auch im zweiten Durchgang war es eine offene Partie mit Chancen auf beiden Seiten, ein Siegtor wollte aber nicht mehr fallen.

Wegberg-Beeck distanziert Wiedenbrück

Der FC Wegberg-Beeck schnappte sich beim SC Wiedenbrück drei wichtige Auswärtspunkte im Kampf um den Klassenerhalt - der erste Erfolg auf fremden Platz in dieser Saison. Durch den zweiten Sieg in Folge, den Hasani mit seinem Treffer in der 31. Minute einleitete, setzt sich der Aufsteiger auf sieben Zähler von den unteren Rängen ab, distanzierte zudem Wiedenbrück. Im zweiten Abschnitt mussten die Gäste nur kurz noch einmal um den Sieg zittern, als Karahan zum zwischenzeitlichen Ausgleich traf (71.). Sekunden später traf Hoffmanns nämlich bereits zum 2:1 und damit zum Sieg (73.). Während die Beecker auf Platz neun klettern, hält sich Wiedenbrück trotz der Niederlage weiter knapp vor den Abstiegsrängen.

Köln II siegt deutlich

Der Kölner Nachwuchs stellte bei der SSVg Velbert schon zeitig die Weichen für einen erfolgreichen Nachmittag. Bakatukanda köpfte am zweiten Pfosten einen Diehl-Freistoß in der 6. Minute ein. Velbert tat sich schwer, kam nur selten über die Mittellinie hinaus. Köln schaffte es zunächst aber nicht, den zweiten Treffer nachzulegen. In der 24. Minute tauchten die Gastgeber dann das erste Mal gefährlich vor Nickisch auf, der gegen Diallo eingreifen musste. Den Nachschuss knallte Machtemes über die Latte. Dennoch war Velbert nun wacher, mehr als Halbchancen sprangen bis zur Pause aber nicht heraus. Nach Wiederanpfiff ging es blitzschnell. Handgestoppte 15 Sekunde brauchte Saliger, der alleine vor Lenz auftauchte, um auf 2:0 zu stellen. Pazurek ließ Velbert in der 57. Minute mit seinem Kopfballtreffer noch einmal Hoffnung schöpfen, Diehl stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. Nun ging es Schlag auf Schlag. Bakatukanda (63.) und Dietz (67.) stellten binnen weniger Minuten auf 5:1 für die Gäste. Dabei sollte es auch bleiben. Für Velbert war es die vierte Pleite am Stück mit vier oder mehr Gegentoren.

Heinz-Doppelpack: Aachen bezwingt Paderborn II

Aachen zeigte sich am Samstagnachmittag vor dem gegnerischen Tor höchst effizient und machte aus seinen wenigen guten Gelegenheiten zwei Tore. Strujic bediente schon nach wenigen Minuten Heinz, der im Zentrum aus kurzer Distanz die Alemannia-Führung markierte (8.). Ansonsten war vor beiden Toren kaum etwas los. Erst ein Freistoß sorgte in der Nachspielzeit wieder für Gefahr. Heinz schnappte sich den Ball und schlenzte diesen in den linken Knick - 2:0 (45.+1). Auch der zweite Durchgang hatte nur wenige Highlights. Hanraths verhinderte gegen Zambrano auf der Linie den Anschlusstreffer (56.). Kurz darauf verletzte sich Dervisevic ohne Fremdeinwirkung schwer, musste nach minutenlanger Behandlung mit der Trage vom Feld gebracht werden. Paderborn war im zweiten Abschnitt zwar besser im Spiel, Torchancen sprangen aber zu selten heraus. Erst in der 88. Minute gelang Krumme aus spitzem Winkel der Anschlusstreffer. Mehr war für die Gäste aber nicht mehr möglich. Die Alemannia klettert durch ihren vierten Sieg in Folge auf Rang sechs. Paderborn fällt auf Platz zehn zurück.

Fortuna Köln schlägt Düren im Spitzenspiel

Fortuna Köln kehrt vorerst an der Tabellenspitze zurück. Zum Auftakt des 13. Spieltages in der Regionalliga West feierten die Kölner dank eines über weite Strecken dominanten Auftrittes einen 1:0-Topspiel-Erfolg gegen den 1. FC Düren.

Wuppertal vermiest Langeneke-Debüt

Lange sah es in Düsseldorf danach aus, als würde Jens Langeneke, der neue Mann an der Seitenlinie von Fortuna Düsseldorf II, ein erfolgreiches Debüt bei der Zweitliga-Reserve erleben. Die kleine Fortuna legte einen frechen Start hin und dem favorisierten WSV in den ersten 30 Minuten gleich zwei Eier ins Nest. In der 13. Minute drückte Bird einen Abpraller zur frühen Führung über die Linie. Wuppertal tat sich enorm schwer, selbst etwas zu kreieren und fing sich in der 33. Minuten den zweiten Treffer des Abends. Monteiro brachte den Ball in den Wuppertaler Strafraum. Im Getümmel war es dann letztlich Manu, der den Ball aus kurzer Distanz in die Maschen schoss. Wuppertal, das in dieser Saison schon mehrfach unter Beweis gestellt hatte, wie man mit Rückschlägen umgeht, fand auch an diesem Abend die passenden Antworten. Die erste gaben die Gäste noch vor der Pause. In der 42. Minute landete eine schöne Flanke bei Marceta, der frei vorm Tor nur noch den Fuß hinhalten musste. Der WSV kam druckvoll aus der Kabine und stellte nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff wieder alles auf Null. In der 52. Minute belohnte Sacir seine Farben für das Powerplay nach dem Seitenwechsel. Auch in der Folge blieb der WSV am Drücker und feilte am dritten Streich des Abends. Dieser schien lange nicht fallen zu wollen - bis zur 87. Minute. Kurz vor Schluss avancierte Benschop wieder einmal zum Matchwinner und verwertete eine Flanke zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Lippstadt verpasst den Befreiungsschlag

Keinen Sieger gab es derweil im Duell zwischen dem SV Lippstadt und dem SV Rödinghausen. Am Ende einer chancenarmen Partie stand am Ende eine leistungsgerechte Punkteteilung. Ein Ergebnis, das keinem Team wirklich weiterhilft. Lippstadt bleibt mit einem Bein im Tabellenkeller, Rödinghausen verpasst den Anschluss zur oberen Tabellenhälfte.

