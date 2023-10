Blau-Weiß Linz jubelt über ersten Heimsieg

Blau-Weiß Linz konnte gegen den WAC den ersten Bundesliga-Heimsieg feiern. Damit verschaffen sich die Oberösterreicher auch Luft im Abstiegskampf.

Blau-Weiß Linz sammelte mit dem Dreier gegen den WAC wichtige Punkte im Abstiegskampf. Der Aufsteiger durfte sich im sechsten Versuch über den ersten Bundesliga-Heimsieg freuen.

"Ein besonderes Erlebnis für Blau-Weiß Linz, dieser erste Heimsieg. Wir haben unheimlich viel gearbeitet für diesen ersten Heimsieg", resümierte Coach Gerald Scheiblehner. Manuel Maranda brachte die Linzer nach zehn Minuten in Führung. Eine stabile Defensivarbeit war in weiterer Folge der Schlüssel zum Erfolg. Die Gäste aus dem Lavanttal fanden so gut wie keine Chancen vor. "Wir verteidigen jetzt als Mannschaft viel besser als am Anfang der Saison", merkte auch Tormann Nicolas Schmid nach Schlusspfiff an.

Die Linzer halten nun bei 13 Punkte, zehn mehr als das aktuelle Schlusslicht Austria Lustenau. Nach weiter oben schielt man bei Blau-Weiß aber nicht, wie Scheiblehner sagt: "Wir denken gar nicht an die Top-Sechs. Wir sind mit dem Punktestand hoch zufrieden."

Anders die Stimmung natürlich bei den unterlegenen Gästen. "Alles in allem ein unglaublich enttäuschender Nachmittag für uns", sagte Trainer Manfred Schmid. Der WAC verabsäumte es quasi über die gesamte Spielzeit, wirklich gefährlich zu werden. "Wir haben behäbig und zu langsam gespielt, nicht die tiefen Laufwege gesucht. Ein paar Entscheidungen waren gegen uns", spielte Schmid auf das wegen Handspiels in der 77. Minute aberkannte Tor von Simon Piesinger an. Es wäre der Ausgleich für die Gäste gewesen. Am Ende gab es eine aufgrund der fehlenden Offensivkraft an diesem Tag verdiente Niederlage für den WAC.