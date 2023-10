Bittere Verletzung im Clasico: Tchouameni entlastet "angeklagten" Gavi

Möglicherweise monatelang wird Aurelien Tchouameni Real Madrid fehlen, der sich ausgerechnet im Clasico verletzt hat. Allerdings nicht in einem Duell mit Barcelonas Gavi, wie hinterher suggeriert wurde.

Real Madrid hat seinen späten Comeback-Sieg im Clasico, einmal mehr ermöglicht durch Torgarant Jude Bellingham, teuer bezahlen müssen: Aurelien Tchouameni, stabilisierender Sechser vor der Abwehr, hat sich am Samstag in Barcelona eine Mittelfußfraktur zugezogen, für den 23 Jahre alten Franzosen könnte das Kalenderjahr 2023 bereits beendet sein.

Die Diagnose teilte der Tabellenführer am Sonntag mit, am Montag meldete sich schließlich Tchouameni selbst zu Wort. Allerdings nicht mit üblichen Durchhalteparolen oder Kampfansagen, sondern um Gavi in Schutz zu nehmen, seinen Gegenspieler vom FC Barcelona.

Der katalanische Youngster war nämlich als Schuldiger angeprangert worden, der Tchouameni im prestigeträchtigen Topspiel verletzt haben soll. "Die Szene, in der sich Tchouameni verletzt hat", schrieb der spanische Account des Streamingdienstes DAZN über einen Kurzclip, den er in den sozialen Medien verbreitete. Darin war ein Zweikampf der beiden Mittelfeldspieler zu sehen.

Eine Chance für Kroos

Allerdings handelte es sich dabei nicht um die Szene, in der sich Tchouameni verletzt hat, wie dieser auf X klarstellte: "Es ist nicht Gavis Schuld. Ich habe mich gegen Ende der ersten Hälfte verletzt", schrieb der Real-Profi nüchtern und nahm den fälschlicherweise angeklagten Teenager damit aus der Schusslinie.

Tchouamenis Ausfall ist bitter für Real, aber eine Chance für Toni Kroos, sich wieder dauerhaft in der königlichen Startelf festzuspielen. Seit dieser Saison setzt Trainer Carlo Ancelotti im Mittelfeld vermehrt auf die junge Garde um Tchouameni, Eduardo Camavinga oder Fede Valverde. Die Routiniers Kroos und Luka Modric müssen sich ihre Einsatzminuten in der Regel teilen. Im Clasico hatte Kroos begonnen, der sich schwertat und nach einer Stunde ausgewechselt wurde.