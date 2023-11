Biathlon-Weltcup 2023/24: Start, Übertragung, Kalender, Neuerungen

Ab Ende November sind die Biathleten wieder im Weltcup gefordert. Alle Informationen zur neuen Saison 2023/24 hier in der Übersicht.

Nachdem sich in der vergangenen Weltcup-Ausgabe 2022/23 der Norweger Johannes Thingnes Bö bei den Männern und die Französin Julia Simon bei den Frauen die Krone aufsetzten, haben die Konkurrenten ab dem 25. November wieder die Chance, den vierfachen Sieger beziehungsweise die Premierensiegerin vom Thron zu stoßen.

Wann und wo startet der Biathlon-Weltcup 2023/24?

Der erste Weltcup der neuen Saison wird am 25. November in Östersund ausgetragen. Die Rennen in der schwedischen Stadt erstrecken sich bis zum 3. Dezember.

Wie viele Weltcup-Rennen gibt es 2023/24?

An insgesamt neun Standorten werden in dieser Saison die Weltcups ausgetragen. Während die ersten sieben Wettkämpfe in Europa stattfinden, werden die letzten Rennen in den USA und Kanada ausgetragen. Die Ergebnisse der zwischenzeitlich stattfindenden Biathlon-Weltmeisterschaft (7. - 18. Februar 2024) im tschechischen Nove Mesto gehen nicht in die Weltcup-Wertung mit ein.

Die Austragungsorte in der Übersicht:

Östersund (Schweden): 25. November - 3. Dezember 2023

Hochfilzen (Österreich): 8. - 10. Dezember 2023

Lenzerheide (Schweiz): 14. - 17. Dezember 2023

Oberhof (Deutschland): 4. - 7. Januar 2024

Ruhpolding (Deutschland): 10. - 14. Januar 2024

Antholz (Italien): 18. - 21. Januar 2024

Oslo (Norwegen): 29. Februar - 3. März 2024

Soldier Hollow (USA): 8. - 10. März 2024

Canmore (Kanada): 14. - 17. März 2024

Welche Neuerungen gibt es im Biathlon-Weltcup dieses Jahr?

Auf die Athleten und Athletinnen kommen zur neuen Saison zwei Änderungen zu. Zum einen wird die Streckenlänge in der Mixed-Staffel angepasst. Zuvor liefen die Männer 7,5 Kilometer und Frauen 6 Kilometer, das wurde nun vereinheitlicht und auf 6 Kilometer für jeden Startenden festgelegt. Die zweite Veränderung betrifft die Flour-Wachse, die zur Präparation der Ski verwendet wurden. Aufgrund der schlechten biologischen Abbaubarkeit dieser Flour-Verbindungen wurde die Herstellung und Verwendung durch eine EU-Richtlinie verboten.

Biathlon-Kalender für 2023/24

Nach dem Auftakt-Weltcup in Östersund werden im Jahr 2023 noch die Weltcups in Hochfilzen (8. - 10. Dezember) und Lenzerheide (14. - 17. Dezember) veranstaltet. Die deutschen Biathlon-Fans müssen sich bis ins neue Jahr gedulden, eher der erste Weltcup in dieser Saison hierzulande ausgetragen wird. Ab dem 4. Januar 2024 starten die Biathleten in Oberhof, sechs Tage später sind sie in Ruhpolding gefordert. Danach folgen die Wettkämpfe in Antholz (18. - 21. Januar), Oslo (29. Februar - 3. März) und Soldier Hollow (8. - 10. März). Das Weltcup-Finale findet in Canmore (14. - 17. März) statt.

Mehr Informationen zu den Terminen finden Sie im kicker-Biathlon-Kalender.

TV und Stream: Wo kann man die Biathlon-Weltcup-Rennen sehen?

Der Biathlon-Weltcup kann freiempfänglich in der ARD und dem ZDF verfolgt werden. Neben der Fernsehübertragung, die jedes Weltcup-Wochenende zwischen den beiden Free-TV-Sendern wechselt, werden auch in der jeweiligen Mediathek Livestreams angeboten. Zudem werden die Rennen des Weltcups auch bei Europosport gezeigt.