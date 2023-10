Bellingham gibt Entwarnung für den Clasico

Am Donnerstag trainierte Jude Bellingham nicht mit der Mannschaft. Der angeschlagene Leistungsträger von Real Madrid wird aber im Clasico dabei sein, wie er selbst erklärte.

In Barcelona mit dabei: Jude Bellingham. Getty Images

Es war nur ein Schreckmoment. Als sich Jude Bellingham bei der Champions-League-Partie bei Sporting Braga (2:1) behandeln ließ, schwante den Fans Übles im Hinblick auf den anstehenden Clasico am Samstag. Zweimal hatte sich der Toptorjäger auf den Platz gesetzt, ehe er schließlich nach kurzer Behandlung in der 89. Minute den Rasen verließ.

Trainer Carlo Ancelotti hatte schon nach dem Spiel erklärt, dass lediglich die Adduktoren ein wenig überlastet gewesen seien, am Donnerstag folgte dann die vollständige Entwarnung von Bellingham höchstpersönlich. "Ich werde beim Clasico dabei sein", sagte er im Interview mit dem TV-Sender "TVE". Am Donnerstag arbeitete Bellingham in der Halle mit den Physiotherapeuten, morgen soll er dann wieder zum Mannschaftstraining dazustoßen.

Auch Joselu, der am vergangenen Dienstag gegen Braga wegen einer Grippe ausfiel, ist wieder ins Training eingestiegen und hat sich inzwischen erholt. Ancelotti kann zudem wieder auf Nacho zurückgreifen, der nach seinem Platzverweis gegen Girona eine Zwei-Spiele-Sperre abgesessen hat.

Quartett bleibt außen vor

Nicht mit dabei sein werden hingegen Dani Ceballos und Arda Güler. Ceballos erholt sich nach wie vor von seiner jüngsten Muskelverletzung. Güler trainierte zwar am Donnerstag mit der Mannschaft, setzt aber vorerst seinen Fitnessplan fort. Die langzeitverletzten Thibaut Courtois und Eder Militao standen ohnehin nicht zur Debatte.