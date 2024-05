Becker-Schützling Rune siegt - Thiem belohnt sich nicht

Er wusste, dass er als Außenseiter ins Match gehen würde, dennoch glaubte Dominic Thiem in Wien an sich - und hätte sich beinahe belohnt. Jubeln durfte Becker-Schützling Holger Rune.

Spielte gut und verlor dennoch: der Österreicher Dominic Thiem bei seinem Heim-Turnier in Wien. IMAGO/Andreas Stroh

Gegen den griechischen Favoriten Stefanos Tsitsipas zeigte Dominic Thiem phasenweise das Tennis, das ihn einst zum Topspieler gemacht und ihn 2020 sogar bis zum US-Open-Sieg geführt hatte. Vor allem der erste Satz in Wien war qualitativ hochwertig, entschieden wurde dieser im Tiebreak - in diesem führte Thiem rasch mit 4:2, erlaubet sich dann aber ein paar Fehler und verlor den Durchgang letztlich doch mit 6:7 (5:7).

Tsitsipas war noch längst nicht durch, profitierte in Satz zwei aber davon, dass der weiterhin gut spielende Thiem gleich drei Breakbälle vergab und kurz darauf sogar sein eigenes Service abgab. Das reichte dem Griechen, um sich mit 7:6 (7:5) und 6:4 durchzusetzen. Im Achtelfinale trifft Tsitsipas nun auf den Tschechen Tomas Machac.

Rune siegt nach Stotterstart

Bei den Swiss Indoors in Basel stand derweil Holger Rune, der neue Schützling von Boris Becker, auf dem Court. Der 20-Jährige hatte in seinem Auftaktmatch gegen den Serben Miomir Kecmanovic dabei zwar Mühe, behielt schlussendlich mit 1:6, 7:5 und 6:3 die Oberhand. Der Däne hatte bei der mit rund 2,14 Millionen Euro dotierten Veranstaltung gerade mit seinen ersten Aufschlägen Probleme und entwickelte auch sonst nicht den von ihm gewohnten Druck. Mit fortschreitender Spieldauer steigerte sich der Favorit jedoch und tüte den Dreisatzsieg am Ende ein.

In der nächsten Runde wartet nun der Argentinier Sebastian Baez auf den an Nummer eins gesetzten Rune.