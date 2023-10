Bayern locker und leicht - Bonner Comeback-Sieg gegen Crailsheim

In der dicht gedrängten BBL-Spitzengruppe haben die Verfolger von Meister Ulm die Niederlage der Schwaben mit Siegen gekontert: Die Bayern und die Bonner fuhren am Sonntag Siege ein.

Frustbewältigung in der BBL: Die in der Euroleague geschlagenen Bayern dominierten am Sonntag im Heimspiel gegen den Landesrivalen Würzburg Baskets klar und fuhren einen 87:64-Heimsieg ein. Damit gehören die Münchner zur breiten Spitzengruppe, die jeweils vier Siege bei einer Niederlage auf dem Konto haben.

Das Laso-Team, das am Freitag in der EuroLeague zu Hause gegen den türkischen Klub Fenerbahce Istanbul verloren hatte (67:76), setzte sich nach der Pause entscheidend ab. Beste Werfer waren Carsen Edwards und Sylvain Francisco mit jeweils 13 Punkten. "Ich denke unsere erste Halbzeit war nicht sehr gut, unsere defensive Stabilität hat gefehlt", so Laso: "Die zweite Halbzeit war dann besser und wir haben mehr Situationen kontrolliert und haben es geschafft besser zu verteidigen und zu scoren."

Bonner holen den dritten Sieg

Die EWE Baskets Oldenburgs führen die Tabelle vor ratiopharm Ulm an, der Meister hatte am Samstag in eigener Halle gegen die MHP Riesen Ludwigsburg seine erste Niederlage kassiert (70:99). Dahinter folgen München, die Niners Chemnitz und Aufsteiger Rasta Vechta. Alba Berlin kann am Montag (18.30 Uhr/Dyn) mit einem Sieg bei der BG Göttingen ebenfalls auf 4:1 stellen.

Der umformierte Vizemeister Telekom Baskets Bonn kam am Sonntagabend nach einem verlorenen ersten Viertel (18:25) zu einem letztlich ungefährdeten 90:68 (47:39) gegen die Hakro Merlins Crailsheim und holte den dritten Sieg. Der Champions-League-Sieger, angeführt durch Fobbs (19) und Kirkwood (18), ist Siebter.

Erst in der Verlängerung beugten sich die Tübinger Tigers bei den Rostock Seawolves - beim 103:108 sammelte Jackson für die Schwaben 32 Zähler, Alston Jr. kam für die Hausherren, die sich auf 2-2 verbessern konnten auf 29.

Statistik zu den Sonntagsspielen

5. Spieltag

Rostock Seawolves - Walter Tigers Tübingen 108:103 n.V. (22:17,17:16,21:26,33:34,15:10)

Punkte Rostock Seawolves: Alston Jr. 29, Nelson 23, Goodwin 18, Carter 11, Bradley 8, Lockett 6, Amaize 5, Theis 4, W. Clark 3, Drews 1

Walter Tigers Tübingen: Jackson 32, Boeheim 19, Seric 16, Lanmüller 11, Darko-Kelly 8, Akobundu-Ehiogu 6, Ersek 5, Masters 4, Keppeler 2

Zuschauer: 4435

FC Bayern München - Würzburg Baskets 87:64 (21:14,21:20,23:15,22:15)

Punkte FC Bayern München: Edwards 13, Francisco 13, Bolmaro 12, Brankovic 11, Ibaka 8, Booker 6, Giffey 5, Harris 5, Weidemann 5, Wimberg 4, Weiler-Babb 3, Kalu 2

Würzburg Baskets: Livingston II 18, Seljaas 15, Perry 8, Washington 6, Bess 5, Ugrai 5, Welp 4, Klassen 3

Zuschauer: 6500

Telekom Baskets Bonn - Hakro Merlins Crailsheim 90:68 (18:25,29:14,20:11,23:18)

Punkte Telekom Baskets Bonn: Fobbs 19, Kirkwood 18, Frey 12, Udanoh 9, Flagg 7, Turudic 6, Griesel 5, Pape 5, Sengfelder 5, Watson Jr. 4

Hakro Merlins Crailsheim: Westermann 20, Cook 12, Smith 10, Childress 9, Murray-Boyles 9, Oduro 4, Bleck 2, Stuckey 2

Zuschauer: 6000