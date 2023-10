Bayern Hof: "Es wird von Woche zu Woche besser"

Trotz einiger Widrigkeiten im Sommer bei der Personalplanung ist die SpVgg Bayern Hof bislang erstaunlich gut durch die Bayernliga Nord gekommen. Trainer Mikheil Sajaia freut sich über die Entwicklung und sieht in Hof langfristig sogar Potenzial bis zur 3. Liga.

Haarscharf entging die SpVgg Bayern Hof in der vergangenen Spielzeit dem Abstieg in die Landesliga - erst in der Relegation sicherte sich der Traditionsverein das Ticket für ein weiteres Jahr Bayernliga. Allerdings wartete nach den siegreichen Duellen gegen den FC Fuchsstadt (7:0, 1:1) und dem TSV Großbardorf (3:0, 0:2) eine nicht minder aufreibende Vorbereitungsphase auf Trainer Mikheil Sajaia und den Sportlichen Leiter Stefan Stadelmann, denn trotz Klassenerhalt hatte der Verein mit zahlreichen Abgängen zu kämpfen. "Aus dem vorherigen Kader ist zwar der Kern geblieben, in Summe waren aber nur noch acht Spieler übrig, und wir hatten noch drei Wochen Zeit, eine Mannschaft zusammenzustellen", blickt der Coach auf die ereignisreiche Zeit im Sommer zurück. Erschwert wurde die Planung aufgrund der unklaren Ligazugehörigkeit - so stand der Klassenerhalt erst Mitte Juni mit dem finalen Spiel der Relegation fest.

Mit vielen Neuen im professionellem Umfeld

Ein Faustpfand konnten die Hofer immerhin aufweisen: "Für mich persönlich hat der Verein mit den Fans, der Infrastruktur und der Stadt im Rücken sogar das Potenzial für die 3. Liga, auf jeden Fall aber für die Regionalliga", schwärmt Sajaia von den Gegebenheiten, mit denen man externe Spieler überzeugen konnte, den Schritt nach Hof zu wagen. "Wir haben hauptsächlich Neue aus der Bezirks- und Landesliga geholt - daher war der Klassenerhalt das klare Ziel", erklärt der Übungsleiter, dem die Schwere der Aufgabe vor der Saison bewusst war, "glücklicherweise haben die Neuzugänge schnell die Art und Weise übernommen, wie wir als Mannschaft ticken. Für die ist die Bayernliga zwar Neuland, sie bringen jedoch den Willen und die Leidenschaft mit, die uns guttut. Wir entwickeln uns gut, haben fußballerisch zugelegt und sind insgesamt stabiler - kurzum: Es wird von Woche zu Woche besser."

Ohne Ajala-Alexis fehlt die Kaltschnäuzigkeit

Die Einschätzung des Trainers spiegelt sich auch in der Tabelle wider, denn entgegen allen Erwartungen belegt die SpVgg einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. 28 Zähler hat die junge Mannschaft bisher bereits gesammelt - lediglich sieben weniger als in der gesamten Vorsaison. Die Entwicklung der Mannschaft führt so weit, dass das torlose Remis gegen den FV 04 Würzburg zuletzt als Enttäuschung wahrgenommen wurde. "Eigentlich waren alle Statistiken auf unserer Seite. Wir hatten mehr Ballbesitz und mehr Torchancen - nur die Tore haben gefehlt. Uns ist, wie in vielen anderen Spielen schon, die Cleverness im letzten Drittel abgegangen, um aus unseren Situationen ein Tor zu machen", fasst der Ex-Profi die Partie zusammen, in der ein Mann schmerzlich vermisst wurde: "Jeanpaul Ajala-Alexis würde uns mit seiner Kaltschnäuzigkeit enorm helfen - leider fehlt er seit einigen Wochen verletzt." Lediglich vier Tore erzielte die Truppe in den letzten fünf Spielen ohne ihren Torjäger, holte in dieser Zeit aber dennoch stolze zehn Zähler. Es geht also auch ohne Ajala-Alexis - eine Fortsetzung dessen ist am Freitag erneut gewünscht.

Heißes Derby in Neudrossenfeld wartet

Da geht es dann zum Derby nach Neudrossenfeld. Der TSV spielt als Aufsteiger eine starke Runde und ist auf Rang acht knapp hinter den Hofern platziert. Obwohl die Neudrossenfelder zuletzt eine herbe 2:7-Abreibung bei Fortuna Regensburg hinnehmen mussten, erwartet Sajaia keinen psychologischen Knacks beim Gegner. "Regensburg hat eine überragende Offensive. Da kann so eine Klatsche schon mal vorkommen. Wir haben zuletzt selbst vier in Hankofen kassiert - an einem schlechten Tag geht sowas in der Bayernliga schnell", analysiert der Trainer und schwört seine Truppe auf einen heißen Tanz am Weinberg ein: "Aus Bayreuther Kreisen hört man, dass sich Neudrossenfeld auf ein Highlight vorbereitet - am Ende gibt es aber auch nur drei Punkte. Allerdings muss uns klar sein: Das wird am Freitagabend ein heißes Derby bei winterlichem Wetter. Dazu kommt noch der Kunstrasen und die große individuelle Klasse bei Neudrossenfeld. Nichtsdestotrotz wollen wir gewinnen. Und wenn wir dagegenhalten und den Kampf annehmen, werden wir dort punkten können."

Gelingt den Hofer Bayern im Kulmbacher Landkreis der vierte Auswärtssieg der Saison, beendet die Truppe die Vorrunde mit 31 Zählern - eine Topbilanz in Anbetracht der Widrigkeiten, die zu Saisonbeginn auf den Verein gewartet hatten.