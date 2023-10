Baumgarts emotionale Aufarbeitung: "Irgendwann ist dann auch Feierabend"

Der 1. FC Köln hat vor dem Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern in der zweiten DFB-Pokalrunde einiges aufzuarbeiten. Die 0:6-Packung in Leipzig am Samstag beschäftigt Trainer Steffen Baumgart noch immer sehr.

Nach dem - zumindest temporären - Befreiungsschlag im Derby gegen Gladbach erlebte der 1. FC Köln am Samstagabend in Leipzig einen bitteren Rückschlag. Das 0:6 bei RB bestimmte auch vor dem Traditionsduell beim 1. FC Kaiserslautern am Dienstag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) die Gefühlswelt von Trainer Steffen Baumgart, den die Packung auch zwei Tage noch sehr beschäftigte.

"Wir nehmen das mit: Wenn du so auftrittst, brauchst du nicht aufzutreten", versuchte sich der 51-Jährige zunächst noch eher kurz zu fassen, schließlich stand gleich im Anschluss an die obligatorische Spieltags-Pressekonferenz am Montagvormittag die interne Aufarbeitung der Geschehnisse in Leipzig mit seiner Mannschaft an. "Die beginnt, wenn ich hier den Raum verlasse. Das lassen wir nicht an uns vorbeilaufen. Ich bin gespannt, wie lang es dauert."

Ich habe zum ersten Mal eine solche Körpersprache erlebt. Und dafür bin ich genau der Falsche. Steffen Baumgart

Einen Einblick, dass diese aber durchaus emotional werden dürfte, hatte der Trainer bereits direkt nach dem 0:6 bei RB gegeben - und auch am Montag fand Baumgart für die laut ihm in einigen Punkten nicht Bundesliga-taugliche Leistung mehr als klare Worte: "Ich bin jemand, der lange hinter den Jungs steht und auch immer noch hinter ihnen steht, aber irgendwann ist dann auch Feierabend", stellte der 51-Jährige klar und führte weiter aus: "Was man nicht aufarbeiten kann, ist Körpersprache. Ich habe zum ersten Mal in den zweieinhalb Jahren, in denen ich hier sein darf, eine solche Körpersprache erlebt. Und dafür bin ich genau der Falsche. Das versuche ich den Jungs nachher - ich hoffe sehr ruhig und sachlich - rüberzubringen."

Zuvor wurde Baumgart aber noch einmal emotional: "Wir suchen keine Gründe bei anderen. Dass ich in Leipzig den Arsch vollkriegen kann, ist okay. Aber es geht um Körpersprache, Einstellung, Mentalität. Das verkörpere ich auch als Trainer. Wenn eine Mannschaft das nicht an den Tag legt, bin ich - und das sage ich so deutlich - irgendwann mal angepisst. Das war ich von meinen Jungs bisher nicht. Das ist das, wo ich sage: Bis dahin und nicht weiter. Dafür stehe ich nicht, dafür will ich nicht stehen."

Carstensen fraglich - Kehrt Thielmann dafür zurück?

Baumgarts deutliche Worte können auch durchaus als Hinweis darauf verstanden werden, dass sich das Gesicht der Kölner Startelf verändern wird - und zwar nicht unbedingt aufgrund der Belastungssteuerung in der englischen Woche: "Es könnte schon Wechsel geben. Ich war mit einigen Leistungen nicht zufrieden."

Dabei steht lediglich hinter eine Personalie ein Fragezeichen: Rechtsverteidiger Rasmus Carstensen hat sich eine Erkältung eingefangen. "Mit allem, was dazugehört. Da wollen wir erst einmal abwarten", erklärte der FC-Coach. Sollte der Neuzugang nicht rechtzeitig fit werden, könnte Jan Thielmann, der in der zweiten Mannschaft am Wochenende sein Comeback nach Verletzungspause feierte, "eine Option" für den Kader werden.

Obgleich das Wochenende die Stimmung Baumgarts erheblich beeinflusste, fand der FC-Trainer auch positive Worte für das bevorstehende, traditionsreiche Duell auf dem stimmungsvollen Betzenberg: "Ich betone ja immer, wie gerne ich so etwas erlebe als Trainer. Das kann wieder so ein besonderer Moment sein." Mit den Lauterern, die sich in einem furiosen Spiel am Samstagabend 3:3 vom HSV trennten, erwartet die Rheinländer ein starker Zweitligist, wie auch Baumgart weiß: "Sie spielen mit viel Power und Euphorie und arbeiten ganz viel Fußball. Wir wollen es nicht genießen, sondern die Aufgabe annehmen. Wir wollen mit aller Macht weiterkommen. In so einem Stadion spielen zu dürfen, das sind Erlebnisse. Ich freue mich riesig."

Wiedersehen mit Soldo und Ritter: "Kommt eine ganze Menge auf uns zu"

Mit Nikola Soldo könnte am Dienstagabend eine Kölner Leihgabe beim FCK in der Startelf stehen. "Das war der richtige Schritt für ihn. Er wird zum wichtigen Faktor in Lautern. Ich gehe davon aus, dass er sehr heiß sein wird", vermutet Baumgart, der in diesem Zusammenhang auch vor seinem ehemaligen Schützling Marlon Ritter mahnt, beide kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Paderborn: "Wenn er aufläuft, kommt eine ganze Menge auf uns zu." Derartiges erwartet Baumgart ohnehin auf dem Betzenberg: "Das ist eine klare Mannschaft, alle sehr dynamisch. Es sollte der Fight werden, den wir alle annehmen wollen."