Baumgartner "extrem beeindruckt": Lobeshymne auf Matchwinner Xavi

RB Leipzig ist in der Champions League auf Achtelfinalkurs. Zu verdanken haben das die Sachsen auch den Qualitäten Xavis, wie auch Teamkollege Christoph Baumgartner weiß.

Christoph Baumgartner staunt nicht schlecht über Xavis Darbietungen in Diensten von RB Leipzig. Getty Images

Nach sehr souveränem Beginn führte RB Leipzig früh wie verdient gegen Roter Stern Belgrad, drohte das Spiel mit zunehmender Spielzeit aber mehr und mehr aus der Hand zu geben. Mit Beginn des zweiten Durchgangs drängten die Gäste aus Serbien nach vorne, der Ausgleich schien nur eine Frage der Zeit. Mitten rein in diese Druckphase trafen die Leipziger zum auch psychologisch wichtigen 2:0. Torschütze Xavi brachte sein Team mit einem herrlichen Distanzschuss zurück in die Spur - und führte damit sein Team zum 3:1-Sieg, der den zweiten Platz in Gruppe G festigt.

Der Niederländer, vor der Saison vom Paris St. Germain ausgeliehen, hat sich in den vergangenen Wochen zur festen, ja beinahe unverzichtbaren Größe im Leipziger Mittelfeld aufgeschwungen und auch am Mittwochabend neben seinem Traumtor mit der Vorlage zu David Raums Führungstor maßgeblich zum zweiten Leipziger Sieg der laufenden Champions-League-Saison beigetragen. Und das mit 20 Jahren als wieder einmal jüngster RB-Akteur auf dem Platz.

Auch Christoph Baumgartner, selbst erst 23 Jahre jung, zeigt sich von den Qualitäten seines Teamkollegen beeindruckt. "Ihn zeichnet aus, dass er unfassbar hungrig ist. Man sieht, dass er in jedem Spiel ein Tor machen möchte. Er bringt sehr sehr viel Qualität mit", erklärte der Österreicher nach dem Spiel.

Da muss er einfach weitermachen. Dann gibt es für ihn wenige Grenzen nach oben. Christoph Baumgartner über Xavi

Xavi müsse "weiterhin hart an sich arbeiten und eklig im defensiven Zweikampf" sein, "wie er es die ganze Saison über ist". "Das ist etwas, was mich persönlich extrem beeindruckt. Ich wusste, dass er ein Riesen-Kicker ist. Aber ich wusste nicht, dass er auch so ein unangenehmer Gegenspieler ist", sang Baumgartner ein Loblied auf Xavi. "Da muss er einfach weitermachen. Dann gibt es für ihn wenige Grenzen nach oben."

Luft nach oben sah der Sommer-Neuzugang aus Hoffenheim derweil im Leipziger Defensivverhalten. "Was wir nicht so gut gemacht haben, waren zu leichte Ballverluste in der Restverteidigung. Da hatten wir ein-, zweimal Glück, das müssen wir besser machen. Denn das kann auf diesem Niveau natürlich ganz anders ausgehen", weiß Baumgartner.

Ausbaufähige Chancenverwertung: Baumgartner "muss unbedingt ans Kopfballpendel"

In der Offensive gebe es ebenfalls Verbesserungspotenzial, Stichwort Chancenverwertung. "Wir waren über weite Strecken das bessere Team und hätten zwei, drei, vier Tore mehr schießen können - auch ich", so der Offensivmann, der erklärte: "Ein Tor hätte es sein müssen. Ich muss unbedingt ans Kopfballpendel anscheinend, denn es kann nicht sein, dass aus meinen drei Situationen keiner reingeht. Aber zum Glück hat der eine ja zum Tor von Dani Olmo geführt, von daher kann ich halbwegs damit leben."

Fürwahr können Baumgartner und Leipzig damit leben, schließlich hat man vor dem vierten Spieltag, an dem erneut das Duell mit den Serben wartet (7. 11., 21 Uhr, LIVE! bei kicker), eine "super Ausgangssituation" (Baumgartner) inne. "Wir kommen jetzt nach Belgrad in eines der geilsten Stadien Europas, darauf freuen wir uns." Dort wolle man die Aufgabe "genauso annehmen - dann bin ich zuversichtlich, dass wir auf einem echt guten Weg sind".