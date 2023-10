Baumgart: "Das verstehe und akzeptiere ich nicht"

Nach der Abreibung in Leipzig herrscht beim 1. FC Köln Gesprächsbedarf. Lizenzspieler-Chef Thomas Kessler und Coach Steffen Baumgart fanden für die Leistung deutliche Worte.

Reichlich bedient: Steffen Baumgart ging mit dem 1. FC Köln in Leipzig unter. picture alliance/dpa

Den klügsten Satz des mächtig versauten abends sprach aus Kölner Sicht zweifelsohne Thomas Kessler. Der Lizenzspieler-Chef wollte partout nicht auf die kommenden Aufgaben in Kaiserslautern und Augsburg eingehen, diese kleine Flucht in Richtung der nächsten Hürden verbaute er auch den Spielern: "Wir müssen ein klares Fazit finden", forderte der Ex-Profi nach der Klatsche von Leipzig, "in dieser Art und Weise zu verlieren, das ist bemerkenswert."

Die Profis des 1. FC Köln - nach dem Sieg gegen Mönchengladbach noch mächtig im Aufschwung - hatten in der Tat eine Minderleistung hingelegt, die nicht zu entschuldigen und schon gar nicht zu erklären war. "Sie haben Dinge getan, die man sich nicht erlauben darf", schimpfte Kessler, so sei man "nicht in der Lage, Bundesliga zu spielen."

Es herrscht Gesprächsbedarf, zweifelsohne. Die Geißböcke legten einen amateurhaften Auftritt hin, konnten nicht nur nicht die Stärken der Leipziger eindämmen, nein, wenn es bei denen ausnahmsweise einmal hakte, halfen die Kölner nach und verteilten Gastgeschenke, als gäbe es kein Morgen mehr.

Es war die Leistung eines potenziellen Absteigers, der sich schleunigst auf die Hinterbeine stellen sollte, um nicht den Anschluss an die eigenen Ansprüche zu verpassen. Die fußballerische Vorstellung grauste jeden Fan, die Mannschaft bewegte sich taktisch auf dem Niveau einer Schülermannschaft. Die einfachsten Finten der Leipziger wurden nicht oder zu spät erkannt. "Wir haben keinen Zugriff bekommen", klagte Kapitän Florian Kainz, man sei "nicht in die Zweikämpfe gekommen", habe dazu "individuelle Fehler gemacht" und alles in allem "eine völlig verdiente Niederlage kassiert."

Frustrierter Baumgart kündigt Aufarbeitung an

Ob das Verhalten der gegnerischen Achter, die immer wieder Überzahl auf den Seiten herstellten, oder die ständigen Tiefenläufe von Werner, Openda und Co. - der FC fand in keiner Phase ein Mittel gegen die trickreiche Leipziger Offensivpower, ob sie von links, rechts oder zentral kam.

Trainer Steffen Baumgart - völlig aufgebracht ob der Leistung seines Teams - muss nun die richtigen Mittel und Worte finden. Was ihn völlig frustriert hinterließ, war die Tatsache, dass eine Menge Spieler offensichtlich den Kopf hängen ließ: "Das ist nicht das, was ich erwarte. Unabhängig vom Ergebnis. Das verstehe ich nicht und akzeptiere ich nicht." Was die Lösung der rätselhaften Leistung seiner Spieler angeht, bat der Trainer um Geduld: "Was warum passiert ist, gilt es aufzuarbeiten. Wie, kann ich leider noch nicht sagen."

Der Fokus war nicht sichtbar und nicht spürbar. Christian Keller

Ähnlich wie Baumgart bemängelte auch Geschäftsführer Christian Keller die Körpersprache der Profis, vermisste den "absoluten Willen, der Fokus war nicht sichtbar und nicht spürbar." Man habe viel zu viele Geschenke gemacht, dies gegen einen Gegner, der von der Qualität her in der Lage sei, diese Präsente anzunehmen.

Keller rätselte wie alle Beteiligten über das grausame Geschehen, warum man "das Positive aus dem Derby nicht auf den Platz bekommen habe." Und fordert nun eine völlig andere Performance bei den nächsten Aufgaben. Auftritte mit "Mut, Überzeugung und Achtsamkeit. Sie sollen sich wehren und dagegenhalten." Und er warnt im selben Atemzug vor: "Das alles findet im Kopf statt."