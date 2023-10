Barças Lazarett vor dem Clasico: So ist der Stand bei Lewy & Co.

Am Samstag empfängt der FC Barcelona Real Madrid zum ersten Clasico der Saison. Die Katalanen haben einige Verletzungssorgen. Wer vor dem Comeback steht - und bei wem es eng wird.

Immerhin: Ein Spieler aus der ein halbes Dutzend umfassenden Liste von Verletzten bei Barcelona dürfte gegen Real am Samstag (16.15 Uhr LIVE! bei kicker.de) wieder mit dabei sein. Bei Raphinha gab sich Xavi optimistisch, dass der Brasilianer mitmischen kann, am Donnerstag nahm er wieder am Training der Katalanen teil.

Sorgenkinder hat der Barcelona-Coach ganz andere. Allen voran natürlich Robert Lewandowski, der wegen seiner Knöchelverletzung nun schon seit drei Wochen nicht mehr zum Einsatz kam. Laut der "Marca" wird er aber "höchstwahrscheinlich" im Kader stehen. Abzuwarten bliebe diesbezüglich aber, ob er am morgigen Freitag mit der Mannschaft trainieren könne.

Ebenso verhält es sich mit Frenkie de Jong. Der Niederländer fehlt wegen einer Knöchelverletzung seit Ende September, auch bei ihm heißt es: abwarten bis Freitag. Beide Spieler nahmen am Donnerstag am Aufwärmtraining und an weiteren Trainingsübungen teil.

Und dann ist da auch noch Pedri, der den Katalanen wegen einer Oberschenkelverletzung nun schon seit über zwei Monaten fehlt. Die Hoffnung war groß, dass der 20-Jährige sein Comeback beim Clasico geben kann, doch das wird immer unwahrscheinlicher. Pedri befindet sich immer noch nicht im Mannschaftstraining, die lange Ausfallzeit in Verbindung mit dem namhaften Gegner lassen eine Rückkehr äußerst unwahrscheinlich erscheinen.

Entwarnung gab es bei Joao Felix, der beim 2:1-Erfolg gegen Schachtar Donezk in der Champions League in der 75. Minute ausgewechselt wurde. Seine leichten Hüftprobleme werden ihn aber nicht an einem Einsatz gegen die Königlichen hindern. Auch Gavi wird nach seiner internationalen Sperre in den Kader zurückkehren.

Keine Hoffnung besteht hingegen mehr bei Jules Koundé und Sergi Roberto. Beide fallen für das Spiel aus, wie Xavi selbst in einer Pressekonferenz erklärte. Gut möglich also, dass Xavi wieder auf einige der jungen Wilden zurückgreifen muss, wie auch schon bei den vergangenen beiden Partien.