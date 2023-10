BVB - Bayern: Von Jägern und Sammlern

Im Mai vergab Borussia Dortmund auf unglaubliche Weise die Meisterschaft. Greift der BVB diesmal zu - oder hält die Serie von Titelhamster FC Bayern an? Vor dem Topspiel vergleichen wir die Rivalen. Lesen Sie darüber hinaus, wie Bayerns Torwart Manuel Neuer 331 Tage nach dem WM-Aus beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt ein emotionales und gelungenes Comeback feierte - in der Montagausgabe des kicker.

Kinderfußball-Serie: Hannes Wolf im Interview

Er ist der Mann für die Revolution im deutschen Nachwuchsfußball: Hannes Wolf will als DFB-Direktor das Training im Kinderfußball auf ein neues Level heben. Hier liegt aber nicht das einzige Problem. Lesen Sie das etwas andere Interview mit zwei kicker-Reportern, die seit vielen Jahren in ihrer Freizeit als Nachwuchstrainer auf dem Platz stehen und die die Themen und Sorgen der Basis wie der Elite kennen - in der Montagausgabe des kicker.

Eberl: Die Wandlung vom Liebling zum Buhmann

Jahrelang zählte Max Eberl zu den Sympathieträgern der Branche. Als Frontmann von Borussia Mönchengladbach stand Eberl über mehr als eine Dekade lang für die gute Seite des Spiels mit seinen klugen Trainer- und Transferentscheidungen sowie mit den Werten, die er nach außen hochhielt: Kontinuität, Loyalität, Maßhalten im Wirtschaftlichen. Nach den Trennungen von Gladbach und Leipzig hat sich dieses Bild ins Gegenteil verkehrt. Wie das passieren konnte, lesen Sie in der Montagausgabe des kicker.