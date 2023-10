Austria gegen Leader Sturm: "Brauchen 100 Prozent Leidenschaft"

Die Wiener Austria hat zuletzt zwei Zu-Null-Siege einfahren können. Nun sind die "Veilchen" bei Tabellenführer Sturm zu Gast. Vor dem Duell am Sonntag zollt Coach Michael Wimmer den Steirern Respekt.

Die Wiener Austria hat sich rehabilitiert. Nach einem höchst durchwachsenen Saisonstart und einer höchst bedrohlichen Situation noch vor einigen Wochen sieht es nun wieder etwas besser aus für die "Veilchen". Die Siege gegen Blau-Weiß Linz und Tirol haben der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben. Dieses werden Gruber und Co. auch brauchen, wenn es am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Leader Sturm Graz geht.

Die Steirer konnten am Donnerstag trotz Unterzahl einen Zähler gegen Atalanta Bergamo holen und damit die Chance auf ein europäisches Überwintern am Leben halten. Austria-Trainer Michael Wimmer hat das Spiel gegen die Italiener gesehen und fand vor dem Duell mit Sturm ausschließlich positive Worte für den kommenden Gegner: "Es war schon beeindruckend, mit welcher Wucht und Intensität Sturm aufgetreten ist. Sie haben gegen eine italienische Topmannschaft absolut verdient einen Punkt geholt."

Wimmer erwartet deshalb am Sonntag einen Gegner, der "wie immer eine aggressive und intensive Spielweise an den Tag legen wird". Der Trainer der "Veilchen" kennt das Erfolgsrezept: "Wir müssen mit derselben Aggressivität dagegenhalten, defensiv stabil stehen und im eigenen Ballbesitz mutig nach vorne spielen." Müdigkeit erwartet er bei Sturm angesichts der Doppelbelastung nicht: "Ich denke nicht, dass Sturm die englische Woche etwas ausmacht. Sie haben einen richtig guten und breiten Kader. Ich glaube, dass so ein Spiel wie gestern eher pusht als lähmt. Daher werden wir 100 Prozent Leidenschaft brauchen, um dort ein gutes Spiel zu machen."

Was das Personal betrifft, fällt Tin Plavotic weiterhin aus. Der Defensivmann trainiert aber bereits individuell auf dem Platz und wird bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen können. Marvin Potzmann ist seit Dienstag erkrankt und daher fraglich. Lucas Galvao ist am Sonntag definitiv noch kein Thema für den Kader, der Innenverteidiger kann aber bereits wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen und könnte für das Cup-Achtelfinale am kommenden Mittwoch gegen Austria Klagenfurt wieder eine Option sein. Ansonsten fehlen die Langzeitverletzten Ziad El Sheiwi, Florian Wustinger und Marko Raguz

"Nicht alles schlecht, nicht alles gut"

"Es ist immer schöner, zu trainieren, wenn man davor Erfolgserlebnisse hatte - da wird dann auch mehr gelacht. Grundsätzlich war die Stimmung in der Mannschaft aber immer gut. Es war davor nicht alles schlecht, jetzt ist aber auch nicht alles gut - zuletzt haben einfach die Ergebnisse gepasst. Wir tun gut daran, weiterzuarbeiten, den Spielern weiter das Vertrauen zu schenken und ihnen damit die Chance zu geben, sich zu entwickeln", meint Wimmer.