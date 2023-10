Auf skurriler Provinz-Bühne in den dritten VIP-Klub

Die Kulisse war skurril und zwei verletzte Offensivkräfte sind ein bitterer Rückschlag. Der SC Freiburg feierte im nordserbischen Backa Topola aber auch einen wichtigen 3:1-Sieg - und einen Matchwinner, der zum dritten Mal in einem VIP-Klub eincheckte.

Die Fahrbahn ist holprig, die Straßenränder sind auch in den Ortschaften unbefestigt, wenn man in der nordserbischen Region Vojvodina die Autobahn verlässt. Verlassene Tankstellen und heruntergekommene Fassaden sind in diesem Herbst ebenso zu sehen wie der Fortschritt. Auf dem Weg nach Backa Topola ist eine neue Bahntrasse angelegt. Die Brücke, die die Autos künftig darüber hinweg führen soll, ist zur Hälfte fertiggestellt.

Backa Topola, ein Städtchen mit etwa 15.000 Einwohnern, versprüht eher den Charme eines großen Dorfes, ausgestattet allerdings mit einem hohen, schön angeleuchteten Kirchturm und einem großzügigen Platz davor mit Wasserfontänen. Auf diesem versammeln sich am frühen Donnerstagabend rund 550 Fans des SC Freiburg. Sie sind ihrer Mannschaft aber nicht in einen kleinen Trainingslager- oder Testspielort gefolgt - sondern zu einem Gruppenspiel in der Europa League.

Das findet gegenüber der Kirche in einem großen Bauwerk statt, das mit Blick auf die umstehenden Bäume und überwiegend kleinen, gemauerten Häuser aussieht, als ob es ein Raumschiff dort abgesetzt hätte. Hinter der blau angeleuchteten, mattgrauen, mit Säulen und Spitzdächern gesäumten Fassade verbirgt sich das Fußballstadion des TSC Backa Topola. Mit einem exzellenten Rasen-Teppich und zwar nur 4.500 Zuschauerplätzen, aber reichlich Platz für Logen und weitere Glasfronten.

Hinter einem Tor türmen sich in der Heimspielstätte des auch vom ungarischen Präsidenten Victor Orban unterstützten Vereins neben ein paar wenigen Sitzplatzreihen gleich vier gläserne Stockwerke auf. Dort fehlt aktuell noch der Innenausbau, später sollen sie aber auch ein Hotel beherbergen, wie man hört. Vorhang auf, und im Bademantel vom Kingsize-Bett aus ein bisschen Fußball schauen - eine skurrile, aber in Backa Topola eventuell mögliche Vorstellung.

Freiburger Support nur kurzzeitig unterbrochen

Die Vorführung am Donnerstagabend hätte sich bereits gelohnt. Besonders die Freiburg-Fans kamen in ihrem teilweise hoch umzäunten Gästeblock allerdings auch ohne Room-Service auf ihre Kosten. Sie dominierten diese Auswärtspartie auf gesanglicher Basis komplett - es gab schlicht keinen wirklich Support der Gastgeber. Auch weil einige hundert einheimische Fans wegen eines Diskriminierungsvorfalls im Spiel gegen Piräus ausgesperrt waren.

Laut wurde es außerhalb des Gästeblock nur nach der überraschenden Führung nach einem schnellen, geradlinigen Konter. Da Torschütze Petrovic auf der ballfernen Seite völlig unbehelligt heranrauschen und treffen durfte, starrte Christian Streich einige Sekunden lang ungläubig Richtung Tatort. In den wenigen Freiburger Gesangspausen zu Beginn hatte man Streichs verärgerte Anweisungen und Korrekturen so gut hören können, wie es sonst nur beim Training oder einem wenig besuchten Testspiel möglich ist.

Sportlich denkwürdiger Abend - Verletzungen schmerzen

Neben dem Rückstand und einem unzureichenden Positionsspiel gab es aus Freiburger Sicht auch noch die verletzungsbedingten Auswechslungen von Maximilian Philipp und Roland Sallai - Streich: "Eine fußballerischer Katastrophe" - zu beklagen. Die Dienstreise in die nordserbische Provinz drohte sich zu einem großen Frustereignis zu entwickeln. Stattdessen wurde es aber doch noch ein sportlich denkwürdiger Abend.

Unterstützt von nun besser positionierten und fokussierter agierenden Mitspielern gelang Vincenzo Grifo ein Hattrick. "Man macht nicht viele Hattricks. Jetzt habe ich einen in der 2. Liga, einen in der Bundesliga und einen in der Europa League. Jetzt fehlt nur noch einer in der Champions League", sagte Grifo mit einem Lachen, wollte dann aber doch auf Nummer sicher gehen, dass er das nicht ganz ernst meinte: "Spaß beiseite, es fühlt sich gut an und ich bin sehr glücklich."

Zuvor hatte er 2014/15 für den FSV Frankfurt beim 5:2 in Fürth sowie am 15. Spieltag der vergangenen Saison für den SC beim 4:1 gegen Union Berlin einen Dreierpack geschnürt. Damals wie diesmal haben ihm Standardsituationen dabei geholfen, die strenge Kontrolle der Türsteher zu überwinden und auch im dritten VIP-Klub der Hattrick-Schützen einzuchecken. Zum Ausgleich versenkte er zunächst einen Handelfmeter, um dann bei einem direkten Freistoß von halbrechts seine Schlitzohrigkeit auszuspielen.

Michael Gregoritsch stand zunächst auch zur Beratung bei Grifo am ruhenden Ball und hatte eine Flanke auf ihn im Sinn. "Es wirkte so, als hätten sie was ausgemacht. Uns hat Gregerl damit ein bisschen verrückt gemacht, wir haben in der Mitte irgendwie geblockt", berichtet Nicolas Höfler mit einem Schmunzeln vom unnötigen Gerangel an der Strafraumkante: "Vince hatte dann aber doch eine andere Idee, die richtig war." Nämlich den direkten Weg zu nehmen. Mit seinem nicht sonderlich platzierten, aber scharf getretenen Ball erwischte er Backa Topolas Torwart Ilic auf dem falschen Fuß.

Streich über Grifos Hattrick: "Das ist toll"

"Im Positionsspiel mit Noah Weißhaupt war nicht alles so gut. Sie waren ein bisschen ungeduldig", begann Streich seinen Kommentar zum Matchwinner zunächst mit Kritik, um gleich dessen Umgang damit zu loben: "Er nimmt es an, war dann viel besser positioniert, wie beim dritten Tor, wo er ballfern gefährlich wird." Eine Flanke Ritsu Doans hatte Grifo angesichts eines ausrutschenden Verteidigers erst ganz ruhig angenommen und den Ball dann überlegt aus wenigen Metern versenkt.

Grifos Nervenstärke vom Punkt - als Profi verwandelte er 30 von 34 Strafstößen - war derweil schon beim 2:1 gegen Bochum am Samstag mitentscheidend gewesen. "Es ist keine Selbstverständlichkeit Elfmeter reinzumachen. Es hilft uns enorm, dass er da so sicher ist. So macht er am Ende drei Tore, das ist toll", sagte Streich über den Mann mit dem rechten Präzisionsfuß, der sich ein Andenken an seinen besonderen Abend auf skurriler Bühne einpackte: "Den Ball habe ich mitgenommen und lasse alle darauf unterschreiben."

Freiburg noch bis Samstag in Serbien

Auch Streich war es wichtig, noch eines hervorzuheben. "Es ist schön hier, die Menschen sind sehr freundlich, haben uns Trainingsplätze mit Top-Bedingungen zur Verfügung gestellt. Vielen Dank für die Gastfreundschaft."

Die nimmt der SC in der 70 Kilometer entfernten größeren Stadt Novi Sad noch bis Samstag in Anspruch, trainiert dort zweimal, bevor es per Flugzeug direkt nach Köln geht. Am Sonntagabend steht auf der anderen Rheinseite die gefürchtete Klausur beim beeindruckend aufspielenden Tabellenführer Leverkusen an. Effektive Grifo-Standards klingen nach einem geeigneten Mittel, sie eventuell bestehen zu können. Trotz der bitteren Ausfälle in der Offensive, die auch zur Geschichte dieses speziellen Ausflugs nach Nordserbien gehören.