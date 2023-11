Auf Svenssons Nachfolger wartet Schwerstarbeit

Trainer Bo Svensson führte Mainz 05 in aussichtsloser Lage 2021 zum Klassenerhalt und zweimal auf einen einstelligen Tabellenrang. Nach 1032 Tagen und 14 sieglosen Spielen ist Schluss - ein logischer Schritt. Ein Kommentar von kicker-Reporter Michael Ebert.

An anderen Krisenherden der Liga rieb man sich seit geraumer Zeit verwundert die Augen, wie ruhig es in Mainz zugegangen ist trotz ausbleibender Ergebnisse. Eine Trennung von Bo Svensson schien lange unmöglich - am Donnerstag wurde sie vollzogen. In den vergangenen zwei Wochen hat sich der Wind gedreht. Nach erwartbaren Niederlagen gegen Top-Teams wie München (1:3) oder Leverkusen (0:3) stellte sich weder in Bochum (2:2) noch im DFB-Pokal bei Hertha BSC (0:3) eine Trendwende ein. Eher das Gegenteil war der Fall. Die 05-Mannschaft wirkte blutleer.

Kaum etwas funktionierte

Die Ära Bo Svensson, die mit der größten Rettungsaktion der Vereinsgeschichte begann, endete mit 14 sieglosen Ligaspielen und der längsten sportlichen Durststrecke der Mainzer Bundesliga-Historie. Bei der Klubführung und dem Trainer schwand die Überzeugung, dass die aktuelle Konstellation noch einmal funktionieren kann.

Zuvor hatte Svensson viel probiert, kaum etwas hat funktioniert: Weder die Umstellung des Spielstils, in dem er weniger auf lange Bälle setzte, noch die Einführung der Viererkette, nachdem eine Fünfer-Abwehrformation lange Zeit als das Nonplusultra am Bruchweg gegolten hatte. Leistungsträger wie Kohr, Ajorque und so weiter befinden sich im Dauer-Formtief. Obwohl die Mannschaft im Sommer kaum Stammkräfte verlor und Svensson Wunschspieler wie Krauß, Richter oder van den Berg dazu bekam, wurde es schlimmer statt besser.

Abstieg wahrscheinlicher als Klassenerhalt

Neben gewissen emotionalen Abnutzungserscheinungen trug auch die Vertragssituation zum sportlichen Abrutschen bei. Svensson sah sich bei Mainz mittelfristig am Ende seiner Möglichkeiten angekommen, einer Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags verschloss er sich seit Monaten und sendete auch damit keine positiven Signale.

Die nun erfolgte Trennung ist der logische Schritt. Auf Svenssons Nachfolger wartet Schwerstarbeit. Mit drei Zählern aus neun Spielen ist der Punkteschnitt noch schlechter als im Januar 2021 bei der Amtsübernahme von Svensson, der nach dem 14. Spieltag mit sechs Zählern startete. Andererseits sind noch mehr Spiele zu spielen, der komplette Transferwinter steht erst bevor. Allerdings ist der neue Cheftrainer noch nicht gefunden, zumindest sofern aus dem kurzfristigen Einspringen von Jan Siewert keine langfristige Lösung wird. Die Wahrscheinlichkeit eines Abstiegs ist größer als die Chance auf den Klassenerhalt.