Auch nach zehnter Pflichtspielpleite in Folge: Ruhnert stärkt Fischer den Rücken

Das 0:2 in Bremen markierte für Union Berlin bereits die zehnte Pflichtspielniederlage in Folge. Nichtsdestotrotz stärkte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport bei den Eisernen, seinen Trainer, Urs Fischer.

0:2 in Bremen verloren, das zehnte Pflichtspiel in Folge verloren - davon sieben in der Bundesliga -, und sich dabei kaum nennenswerte Torchancen herausgespielt. Entsprechend ist klar, dass die Situation bei Union Berlin derzeit alles anderen als zufriedenstellend ist. "Der Auftritt war so, dass man sich Sorgen machen darf, das ist ganz klar", musste auch Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport bei den Eisernen, in der Mixed Zone im Anschluss an die Partie feststellen. "Es fehlt im Moment auch einfach die Idee, Tore zu erzielen. Wir kommen nicht in die Abschlusssituationen und das ist sicherlich ein Punkt, wo wir uns Gedanken zu machen müssen."

Dass man obendrein durch ein Eigentor durch Robin Knoche in Rückstand gegangen war, sei "bezeichnend" für die aktuelle Situation. "Am Ende ist der Trainer natürlich relativ machtlos. wenn man sich den Ball dann selber reinschießt", so Ruhnert, der sich wie bereits zuletzt entsprechend auch wieder Fragen zur Trainersituation anhören musste.

Union will schwierige Zeit "gemeinsam" überstehen

Dennoch stellte er sich wieder an die Seite von Trainer Urs Fischer und gab diesem Rückendeckung. "Wir haben letzte Woche gesagt - und das gilt auch weiterhin - wir besprechen die Dinge intern und wollen auch gemeinsam das erste Mal diese wirklich schwierige Zeit, die wir im Moment haben, versuchen, in die erfolgreiche Richtung zu bringen", stattdessen müsse man sich viel mehr darüber Gedanken machen, "ob dann die Spieler, die halt jetzt die ersten Elf sind, dann auch die ersten Elf sind, die in den nächsten Spielen auflaufen können".

Diese Überlegung stellt sich für die kommenden Wochen gezwungenermaßen, denn Rani Khedira, einer der Leistungsträger im Team, wird nach seiner Roten Karte auf noch nicht absehbare Zeit fehlen. Der 29-Jährige "kommt zu spät, hat sich selbst erschrocken. [...] Gott sei Dank ist dem Spieler (Romano Schmid, Anm. d. Red.) nichts passiert. Rohes Spiel ist im Regelfall zwei bis drei Spiele. Das wird auch in diesem Fall sicherlich so sein", so Ruhnert, der selbst als Schiedsrichter im Amateurbereich tätig ist.

Es geht um den Klassenerhalt

Der Ausfall des Ankers im Mittelfeld dürfte die Aufgabe in den kommenden Wochen nicht leichter machen - zumal es das Programm in sich hat. Zunähst wartet unter der Woche der VfB Stuttgart im Pokal, ehe in der Liga die Spiele gegen Frankfurt, Leverkusen, Augsburg und Bayern anstehen. Als Champions-League-Team und mit gewissen Ambitionen in die Saison gestartet, gilt es für Union von nun an, die Situation anzunehmen, wie sie ist, wie auch Ruhnert erkennt. "Wir haben das erste Mal jetzt in all den Jahren wirklich die Situation, dass es tatsächlich um den Klassenerhalt geht."