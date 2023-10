Aschaffenburg: "Dramatische Personalsituation" - aber kein Disziplinproblem

Nur ein Treffer in den letzten vier Spielen: Die Offensiv-Gefahr ist der Viktoria abhanden gekommen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Die Verletzungssituation hat sich bei der Niederlage gegen Schweinfurt nochmals dramatisch verschlechtert, zudem fehlen immer wieder Akteure gesperrt.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Das "A-Wort" will Trainer Simon Goldhammer nicht benutzen: "Nein, im Abstiegskampf sind wir noch nicht - aber natürlich sind wir uns unserer Situation bewusst." Und die wird in diesem Spätherbst stetig schlechter. Seit dem Auswärtssieg in Augsburg hat die Mannschaft in vier Spielen nur einen Punkt geholt, dabei dreimal auch kein Tor geschossen. Die Gründe sieht der Trainer vor allem in der "dramatischen Personalsituation".

Gegen Schweinfurt fehlten neben den Langzeitverletzten Niklas Borger, Philipp Beinenz, Elias Niesigk und Clay Verkaj vier Spieler wegen Verletzungen oder Sperren, dazu war Torhüter Max Grün im Urlaub. Daher traf den Trainer mehr als die Niederlage im Derby die schweren Verletzungen von Arda Nadaroglu (Verdacht auf Fußbruch) und Roberto Desch (Außenbandriss). "Das ist für uns ein ganz harter Schlag."

Disziplinproblem?

Zudem schwächt sich die Viktoria immer wieder selbst. In den bisher 17 Spielen sammelten die Aschaffenburger eine Rote Karte, zwei Gelb-Rote-Karten, vier Sperren nach der jeweils fünften Verwarnung, dazu fünf gelbe Karten gegen die Bank (Trainer Goldhammer mit drei, Co-Trainer Banbal mit zwei) und eine weitere Rote Karte gegen Co-Trainer Jürgen Bleistein. Haben die Aschaffenburger ein Disziplinproblem?

Das weist Goldhammer entschieden zurück: "Auf keinen Fall. Diese Baustelle mache ich erst gar nicht auf." Für ihn sind die Strafen eine Folge des Stils. "Wir spielen intensiv gegen den Ball, das hat entsprechende Zweikämpfe zur Folge. Wir haben zudem einige emotionale Spieler, das ist aber auch wichtig für uns."

Kein Mittelstürmer

Die große Schwäche in dieser Saison bleibt die Offensive. Bester Schütze ist mit Luca Dähn ein Innenverteidiger mit drei Toren. Gerade mal 18 Treffer in 17 Spielen hat die Viktoria erzielt. Florian Pieper kommt körperlich kaum auf die Beine, fehlt immer wieder wegen muskulärer Probleme. Lucas Sitter hat nach seinem Sprung aus der Bezirks- in die Regionalliga verständliche Anpassungsprobleme, arbeitet viel für die Mannschaft, strahlt aber kaum Torgefahr aus. Niklas Meyer war gerade von einem Muskelfaserriss genesen, muss nun mit der selben Verletzung erneut pausieren. Damit fehlen Goldhammer alle Mittelstürmer. Auch wegen solcher Umstände sagt Sport-Vorstand Benedikt Hotz: "Mit der Entwicklung des Trainerteams, der Mannschaft und einzelner Spieler sind wir sehr zufrieden. Wir müssen aber noch an der Konstanz über die gesamte Spielzeit arbeiten."

Was jetzt schon klar ist: Bewegung wird es im Kader in der Winterpause kaum geben, das lassen die finanziellen Rahmenbedingungen in Aschaffenburg nicht zu. Hotz hofft, dass einige der Langzeitverletzten, die zum Teil schon über ein Jahr fehlen, während der Vorbereitung fit werden. Goldhammer hat jedenfalls keine generellen Zweifel: "Die Truppe ist voll intakt".