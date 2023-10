Andrich nach der Bayer-Gala: "Das ist das Gefährliche"

Mit 5:1 schoss Bayer Leverkusen Qarabag Agdam aus dem Stadion und ist damit weiterhin ungeschlagen. Robert Andrich hob nach dem Kantersieg genau deshalb den Zeigefinger.

Eigentlich ließ der Europa-League-Abend Bayer Leverkusens kaum Raum für Verbesserungen. Mit dem deutlichen 5:1-Erfolg gegen Qarabag Agdam zog die Werkself gegenüber dem direkten Gegner an der Tabellenspitze der Gruppe H davon und sicherte sich eine sehr gute Ausgangslage für die anstehenden Rückspiele und das Rennen um die K.-o.-Runde.

Andrich warnt vor gefährlicher Euphorie

"Am Ende war es schon Spaß", befand Robert Andrich nach Abpfiff fast folgerichtig gegenüber RTL und lobte: "Immer, wenn wir es einfach und klar gespielt haben, sind wir zu Chancen gekommen." Vollends zufrieden war der Routinier, der Bayer als Kapitän angeführt hatte, aber nicht. "5:1 hört sich gut an. Wir haben die drei Punkte geholt, die wir uns vorgenommen haben. Aber offensiv hätten wir noch ein, zwei machen können", bemängelte er die Chancenverwertung.

Alle warten darauf, dass wir straucheln. Robert Andrich

Ohnehin sei die Werkself gut daran, die Euphorie nicht Überhand nehmen zu lassen. "Gerade das ist das Gefährliche. Alle warten darauf, dass wir straucheln", mahnte Andrich und erhielt dabei Zuspruch vom Mann des Spiels, Florian Wirtz: "Wir wissen um unsere Stärken und dass wir gut drauf sind. Aber wir wissen auch, dass das nicht von Ungefähr kommt." Viel mehr sei es "harte Arbeit", die Trainerteam und Mannschaft konsequent zeigten und dabei "an einem Strang" zögen.

Wirtz träumt von Titeln, aber bleibt locker

Eine fruchtbare Zusammenarbeit, dank der die Leverkusener in der Europa League und auch der Bundesliga von der Tabellenspitze grüßen. Über mögliche Titel wollte der Torschütze und dreifache Vorlagengeber Wirtz aber noch lange nicht reden. Zwar "träumt man immer gerne" davon, "aber wir sind noch am Anfang der Saison". Deswegen, so Wirtz abschließend, "machen wir da mal locker".

Alles andere als locker sollte die Werkself es derweil auf dem Platz machen. Bereits am Sonntag steht gegen Freiburg der nächste Gradmesser bevor (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker). "Es sind nur drei Tage Zeit", weiß Andrich, und gibt im Stile eines Kapitäns die Marschroute vor: "Gas geben und hoffen, dass die Serie bestehen bleibt."