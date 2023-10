Alles Wissenswerte zum Grand Prix von Mexiko

Nach dem zweiten US-Grand-Prix des Jahres in Austin/Texas bleibt die Formel 1 in Amerika. Die wichtigsten Fragen und Antworten rund und das Rennen in Mexiko.

Was steht an?

Beim zweiten Teil des Triple-Headers steht der Große Preis von Mexiko (Sonntag, 21.00 Uhr MESZ/Sky) auf dem Programm. Das Rennen im stimmungsvollen Autodromo Hermanos Rodriguez sticht aufgrund der Höhenlage mit über 2200 Metern heraus. Die atmosphärischen Bedingungen sind einzigartig im Kalender, die dünnere Luft wirkt sich auf Aerodynamik, Kühlung und den Motor aus - weniger Luft bedeutet eine abweichende Leistung. Das Abtriebsniveau gleicht dem von Monza. Die Spitzengeschwindigkeiten gehören damit zu den höchsten der Saison und übersteigen mitunter 350 km/h.

... und am Ende gewinnt Max Verstappen, oder?

Der Weltmeister ist auch beim 19. WM-Lauf der große Favorit. In Austin musste der Niederländer für seinen Erfolg aber deutlich härter kämpfen als in vielen anderen Rennen des Jahres. Das lag an Startplatz sechs, aber auch an den Fortschritten der Konkurrenz. Vor allem Mercedes machte in Texas einen guten Eindruck. Ob das nur eine Momentaufnahme war oder sich dieser Trend bestätigt, wird sich am Wochenende zeigen. Für Verstappen geht derweil die Rekordjagd weiter. Es winkt die Bestmarke von 16 Siegen in einer Saison.

Was ist mit Sergio Perez?

Der Mexikaner ist der große Star bei seinem Heimrennen - und er wird Verstappen zumindest abseits der Strecke die Schau stehlen. Perez wird die Unterstützung seiner Landsleute brauchen, der 33-Jährige muss Ergebnisse liefern. Trotz Vertrags bis 2024 waren zuletzt Spekulationen über ein vorzeitiges Aus beim Top-Team Red Bull laut geworden. Austin war nach zuvor drei mageren Wochenenden ein Schritt in die richtige Richtung. "Sein Renn-Speed war tadellos. Seine Leistung über das ganze Wochenende war zufriedenstellend und ein deutlicher Aufwärtstrend", sagte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko. Diesen Trend gilt es zu bestätigen.

Was ist mit Nico Hülkenberg?

Für den Deutschen ist das Rennen ein ganz besonderes. Hülkenberg fährt am Sonntag seinen 200. Grand Prix. "Für mich bedeuten 200 Rennen, dass ich es bis dato gar nicht so schlecht gemacht habe", sagte Hülkenberg im SID-Interview. Auf seinen ersten Podestplatz dürfte der 36-Jährige, der einst als künftiger Weltmeister galt, aber weiterhin warten müssen. Mit Haas ist ein Top-Ergebnis nahezu unmöglich, und mit dem in Austin präsentierten großen Update hatte das Team noch Probleme. Punkte zum Jubiläum sind aber im Bereich des Möglichen.