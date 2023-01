99ers angeln sich "schweren Brocken" von Kolossos

Malik James Osborne geht künftig für die Chemnitz 99ers auf Korbjagd. Der "Big Man" kommt aus Griechenland.

Malik Osborne ist 24 Jahre alt und spielte zuletzt für den griechischen Erstligisten Kolossos Rhodos. Wie die Chemnitz 99ers selbst auf ihrer Website schreiben, haben sie da einen "schweren Brocken" an Land gezogen. Der US-Amerikaner wiegt bei 2,06 Metern Körpergröße 104 Kilogramm. Sein Vertrag bei den Sachsen läuft bis Saisonende, es gibt jedoch eine Option auf eine weitere Spielzeit.

Osborne kann auf beiden großen Positionen eingesetzt werden und soll die Niners-Rotation um Jonas Richter, Kevin Yebo sowie Marko Filipovity ergänzen. "Malik ist ein junger, talentierter Spieler, der mit seiner Physis und körperlichen Präsenz eine tolle Bereicherung für unser Team werden kann", sagte Cheftrainer Rodrigo Pastore.

NBA Summer League für die Cavaliers

Osborne, der aus Chicago stammt und in der NCAA für die Rice University in Houston sowie für die Florida State Seminoles aktiv war, bezeichnet es als "tolle Chance, für die Niners in der BBL und im Europe Cup anzutreten". Für die Cleveland Cavaliers spielte der Chemnitzer Neue in der NBA Summer League, wechselte anschließend nach Rhodos, um seine Profi-Karriere zu starten. In bislang zehn Partien kam Osborne auf der Urlaubsinsel auf 6,4 Punkte und 4,2 Rebounds im Schnitt.

Die Anlagen für eine erfolgreiche Profikarriere in Europa sind laut Pastore zweifellos vorhanden: "Malik bringt die nötige Größe und Athletik mit, kann sich offensiv wie defensiv in der Zone behaupten, hat ein gutes Gespür im Rebound-Duell und zudem einen soliden Wurf von draußen."

Chemnitz belegt aktuell Rang sieben in der BBL und steht in der zweiten Gruppenphase des FIBA Europe Cup.