99er-Revolution in der VBLCC: Herausforderung oder Game-Breaker?

Die Power-Items mischen die VBL Club Championship (VBLCC) zum Saisonstart ordentlich auf. Ob sie überhaupt zu stoppen oder gar "Game-breaking" seien, wurde aufgeworfen. Wir sind den 99er-Karten auf den Grund gegangen.

All Eyes on VBL-Power-Item: Die 99er stehen im Fokus. DFL

"Man kann sie nicht stoppen", sagte Kamal 'FCSP_Kamal' Kamboj im Rahmen des ersten VBLCC-Spieltags. Damit meinte der eSportler des FC St. Pauli nicht etwa den Titelverteidiger RB Leipzig. Sondern die neuen VBL-Power-Items, die das Geschehen auf dem virtuellen Rasen dominieren. Moderator Niklas 'NiklasNeo' Nörenberg hatte 'FCSP_Kamal' zuvor gefragt, ob die 99er-Karten gar "Game-breaking" seien.

99 beschreibt nicht nur die Overall-Ratings oder die Grundwerte der Objekte, sondern jedes einzelne Attribut. Zudem verfügen die VBL-Power-Items über jeweils fünf Sterne für die Skill-Moves und den Weak Foot. Die 35 antretenden Vereine durften je zwei eigene Spieler wählen, die mit einer solchen Karte ausgestattet wurden. Ein Alleinstellungsmerkmal der VBL - keine andere FC-Liga verfügt über Power-Items.

Es war das Ziel, dass die herausragenden Spieler bei jedem Team aus dem eigenen Haus kommen sollen. Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga

Die Neuerung kann auch als Maßnahme gegen den Identifikationsverlust aufgefasst werden, der mit dem Wechsel vom 95er-Modus zu FUT für die VBLCC einhergeht. Schließlich dürfen die eSportler ihre Teams grundsätzlich aus allen Karten der Bundesliga und 2. Bundesliga zusammenstellen. "Wir haben uns gefragt, wie wir es schaffen, im Ultimate-Team-Modus trotzdem diese Klub-Identifikation zu transportieren", sagt Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga, gegenüber kicker eSport. "Es war das Ziel, dass die herausragenden Spieler bei jedem Team aus dem eigenen Haus kommen sollen."

Doch wie sehr ragen die VBL-Power-Items tatsächlich heraus? Am ersten Spieltag fielen in beiden Divisionen zusammen 191 Treffer. 119 dieser Tore gingen auf das Konto der 99er-Spezialkarten - das entspricht einer Quote von rund 62,3 Prozent. Nur im zweiten Einzel zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem SV Darmstadt 98 sowie im Doppel zwischen RB Leipzig und dem 1. FC Kaiserslautern konnte sich kein VBL-Power-Item in die Torschützenliste eintragen. Folglich in lediglich zwei von 43 Auftaktpartien.

Dabei machen die insgesamt 70 neuen Objekte stets nur vier von 22 startenden Spielfiguren innerhalb der Duelle aus. "Sie werden überwiegend als Offensiv- und Stürmer-Items gespielt. Dementsprechend ist es nicht unbedingt überraschend, dass sie im Schnitt mehr Tore erzielen als die anderen Spieler auf dem virtuellen Platz. Dazu verfügen sie natürlich über hervorragende Fähigkeiten", erläutert Höflich.

Die Power-Items sind genau das, was sie sein sollen: herausragend. Sie stellen den jeweiligen Klub auch mit den Spielerpersönlichkeiten in den Fokus. Jörg Höflich, Head of Virtual Bundesliga

Die Teams müssen sich nun überlegen, wie sie auch gegen Power-Items in der Spielmeta von FC 24 verteidigen können. Echter Fortschritt scheint dabei noch ein wenig auf sich warten zu lassen. Auf Grundlage des vierten Spieltags in der Division Nord-West ist der Prozentsatz der VBL-Power-Item-Tore gegenüber dem Startwochenende in etwa gleichgeblieben. Dazwischen lagen allerdings auch nur drei Tage.

Die DFL zeigt sich mit den ersten Erfahrungen nach Integration der 99er-Karten zufrieden. "Die Power-Items sind genau das, was sie sein sollen: herausragend. Sie stellen den jeweiligen Klub auch mit den Spielerpersönlichkeiten in den Fokus", sagt Höflich. Doch was ist mit dem dazugehörigen Regelwerk? Schließlich kam es erst am Mittwoch zu einem Verstoß in Verbindung mit einem VBL-Power-Item - und einer Entscheidung am Grünen Tisch.

Elversbergs Mazlum 'Maazlum_' Dogan hatte das Centurions-Objekt von Jamal Musiala gegen den FC Bayern München eingesetzt. Da der Bundesliga-Rekordmeister den deutschen Nationalspieler jedoch zum eigenen VBL-Power-Item gemacht hatte, verstieß das gegen die Regeln. Die Partie wurde mit 0:3 gegen 'Maazlum' und die SVE gewertet. Im direkten Aufeinandertreffen stehen einem Team jegliche FUT-Karten der beiden gegnerischen Power-Item-Spieler nicht zur Verfügung.

Ein Nachteil für die Kleinen? VBL-Chef verneint

Die Squad Restrictions - darunter auch die betroffene Passage - wurden den Vereinen vor der Wahl der VBL-Power-Items mitgeteilt. Hat sich der FC Bayern daher taktisch für Musiala entschieden, um etwaige andere Karten des Top-Talents für die Kontrahenten zu blocken? Und ist das überhaupt gerecht? Schließlich haben größere Klubs deutlich prominentere Spieler in ihren Reihen. Diese haben höhere Wahrscheinlichkeiten, gute Basis- oder Spezialkarten in FUT zu erhalten, die für andere VBLCC-Teams interessant sein könnten.

Fragen nach einer Lücke in der sportlichen Integrität verneint Höflich klar. Die Begründung liegt darin, dass auch die Münchner selbst Musialas reguläre FUT-Objekte nicht spielen können und dürfen. Der FC Bayern hätte statt des DFB-Spielers auch einen Ersatzspieler als VBL-Power-Item wählen können. Zum Beispiel, wenn sie davon ausgegangen wären, dass Musiala noch starke Spezialkarten in FUT erhält. Dann hätten die Münchner selbst weiterhin das Recht gehabt, den 20-Jährigen anderweitig aufzustellen.

Die VBL-Power-Items werden für die restlichen Squad Restrictions - wie etwa die Beschränkung auf maximal zwei Karten von ein und demselben Verein - nämlich nicht berücksichtigt. Ein Gedankenspiel: Musiala erhält im Januar eine TOTY-Karte mit 98er-Wertung. Ohne besagte Regelung könnte jeder andere Verein gegen den FC Bayern mit zwei klubeigenen 99er-Power-Items und dem 98er-TOTY-Objekt spielen. Die Münchner aber hätten in diesem Gedankenspiel "nur" ihre beiden 99er-Karten zur Verfügung - eine davon Musiala.

Dank der Regel würden die direkten Gegner "im Wesentlichen auf dasselbe Spielermaterial zugreifen". Mit Ausnahme der VBL-Power-Items, die jedoch allesamt über dieselben Werte verfügen. Laut Höflich würden somit keine Integritätsprobleme geschaffen, sondern vermieden. Die Spezifikationen der 99er-Objekte seien im Vorfeld der Saison "mit den Klubs und zahlreichen weiteren mit den Mechanismen des Spiels vertrauten Personen durchdekliniert" worden. Stets sei man bei der aktuellen Herangehensweise gelandet.