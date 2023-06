999 Länderspiele in Grafiken: Drei Lücken auf der Landkarte und Wohlfühlort Helsinki

Drei UEFA-Nationen fehlen der deutschen Nationalmannschaft noch als Gegner - mit Blick auf die ganze Welt ist die Landkarte noch deutlich leerer. Grafiken zeigen Kuriositäten zu den Gegnern und Länderspielorten der DFB-Länderspielgeschichte.

Gegner: 126 Nationen fehlen noch

Am 5. April 1908 verlor der DFB das erste Länderspiel der Verbandsgeschichte mit 3:5 gegen die Schweiz. In den Folgejahren wurde die Schweiz mit bis heute 36 Siegen in 53 Duellen allerdings der Lieblingsgegner der DFB-Herren. Insgesamt duellierte man sich mit 92 verschiedenen Verbänden, von denen heute immerhin noch 84 existieren. Umkehrt bedeutet dies, dass Deutschland gegen 126 aktuelle Mitglieder der FIFA noch nie antrat (60 Prozent). Aus der UEFA fehlen dabei nur drei Verbände.

Argentinien und Brasilien die häufigsten Nicht-Europäer

Hinter der Schweiz folgen die Niederlande (45 Duelle), Österreich (40) und England (39) als Stammgegner der deutschen Nationalelf. Erst auf einem geteilten 13. Rang stehen die ersten nicht-europäischen Nationen mit Argentinien und Brasilien (je 23 Duelle).

Berlin als häufigste Spielstätte und das Besondere an Helsinki

Am häufigsten trat der DFB in Berlin an (insgesamt 46-mal). Dahinter folgen Hamburg (38), Stuttgart (34) sowie Köln und München (je 29). Die höchste Zuschauerzahl bei einem Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gab es allerdings außerhalb von Europa. Im März 1982 war die DFB-Elf im Estadio do Maracana in Brasilien zu Gast. Gegen die Seleção verlor die DFB-Elf mit 0:1 von 169.000 Zuschauern.

Die meisten Länderspiele ohne Niederlage absolvierte die DFB-Elf in Helsinki (acht Siege, vier Remis) - von den deutschen Städten liegt Leverkusen in diesem Ranking vorn (sieben Siege, ein Remis). Die meisten Gastspiele ohne einen Sieg hatte Deutschland hingegen in einer anderen skandinavischen Stadt: Göteborg. Hier gab es in sechs Partien fünf Niederlagen und ein Remis.

Vier Bundestrainer waren nie in Berlin

In den meisten verschiedenen Spielorte trat der DFB in Berlin an. Insgesamt fünf verschiedene Stadien beherbergten die DFB-Elf - seit 1936 fanden die Länderspiele aber ausschließlich im Olympiastadion statt. Von allen Nationaltrainern traten nur Erich Ribbeck, Rudi Völler und bislang Hansi Flick nicht in Berlin zu einem Länderspiel an.

In Teil 1 der Serie dreht sich alles um Entwicklungen der Nationalelf in Alter und Erfolg. In Teil 2 der Serie stehen die Gegner und Spielorte im Vordergrund.