999 Länderspiele in Grafiken: Die Mailänder Ära und Kloses Aufholjagd

Bevor die Bayern zum dominierenden Team der Nationalelf wurden, hatte ein italienischer Klub für zwei Jahre die Nase vorn. Grafiken zeigen diese und weiter Kuriositäten zu den Spielern und Torschützen der DFB-Länderspielgeschichte.

Debütanten: Das Jahr des WM-Triumphes 2014 sticht heraus

Wenn am Montag in Bremen das 1000. Länderspiel stattfindet, hat der AC-Mailand-Spieler Malick Thiaw die Chance, zum 968. Spieler im DFB-Dress zu werden. Er wäre bereits der sechste Debütant in 2023 - mehr gab es zuletzt 2017, als unter anderem auch Timo Werner seine erste Partie für die Nationalelf absolvieren durfte. Die meisten Spieler starteten 1935 in ihre Länderspielkarriere (insgesamt 28); 14 oder mehr neue Spieler gab es seit 1954 nur einmal - im Jahr des letzten WM-Triumphs 2014.

Meiste Nationalspieler pro Klub: Vier Vereine durchbrechen die Bayern-Serie

Auf die meisten Einsätze im Nationaltrikot kommen in den letzten Jahren konstant die Akteure des FC Bayern. Seit 1993 gab es nur vier Jahre, in denen andere Vereine die Nase vorne hatten: 1994 Stuttgart, 2001 und 2003 Leverkusen und 2007 Bremen. In der ersten Hälfte der Bundesligageschichte teilten sich dagegen mehrere Vereine den Spitzenplatz auf - darunter mit Inter Mailand Anfang der Neunziger sogar ein italienisches Team.

Einsatzminuten: Bayern-Profis knacken die 50-Prozent-Marke

In den letzten Jahren vereinen die Spieler des FC Bayern nun aber sogar meist um die 40 Prozent aller möglichen Einsatzminuten auf sich. Gerade in Turnierjahren setzten Löw und Flick gerne auf einen Bayern-Block - 2012 (44 Prozent), 2014 (40 Prozent), 2016 (30 Prozent), 2018 (38 Prozent), 2021 (40 Prozent) und 2022 (40 Prozent) gab es jeweils Spitzen. Einmal konnten sie sogar die 50-Prozent-Marke knacken - das allerdings vor knapp fünfzig Jahren im Jahr des ersten deutschen EM-Triumphes.

Rekordspieler: Matthäus führt seit 1993

Den Titel des Rekordnationalspielers trägt ebenfalls ein ehemaliger Spieler des Rekordmeisters: Lothar Matthäus. Während in der Frühzeit der Nationalelf der Titel häufiger wandert, waren in Nachkriegszeiten nur vier verschiedene Spieler alleinige Spitzenreiter - Paul Janes, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus. Letzter hat den Spitzenplatz nun seit 1993 inne.

Einsätze der Top Ten nach Einsätzen: Klose selten von Anfang bis Ende

Die restliche Top 10 der Rekordnationalspieler besteht ausschließlich aus Akteuren, die nach Matthäus ihr Debüt gaben - an seinem Thron konnte bislang dennoch keiner rütteln. Miroslav Klose eroberte mit vielen Teilzeiteinsätzen Platz 2. Manuel Neuer, insgesamt auf Platz sechs, hat hingegen nur eine Partie über die volle Distanz weniger als Lothar Matthäus.

Rekordtorschützen: Klose löste Müller nach über 40 Jahren ab

Während es bei den Rekordnationalspielern seit 30 Jahren keine Veränderung mehr gab, liegt der letzte Wechsel des Titels des Rekordtorjägers erst neun Jahre zurück - kurz vor der WM 2014 krönte sich Miroslav Klose zum neuen Spitzenreiter. Nachdem Uwe Seeler Anfang der 70er Jahre für kurze Zeit sowohl Rekordtorschütze als auch Rekordnationalspieler war, löste Müller ihn 1972 ab und behielt den Spitzenplatz für über 40 Jahre.

Torjäger: Müllers Schnitt bleibt unübertroffen

Um 2014 zum neuen Rekordtorschützen zu werden, brauchte Miroslav Klose allerdings deutlich länger als sein Vorgänger. Gerd Müller erzielte seine 68 Treffer in nur 62 Partien . Klose holte ihn in seinem 129. Länderspiel ein.

