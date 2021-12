99 Minuten Genuss und ein Pfiff mit Nachspiel

Zum Ende des Jahres werfen kicker-Reporter einen persönlichen Blick auf besondere Spiele der vergangenen zwölf Monate. Heute: Als die Aussagen eines Dortmunder und die Diskussionen darüber spektakuläre 99 Minuten in den Hintergrund drängten.

Als ob auf dem Platz nicht schon genug passiert wäre, setzte sich der wilde Kampf, der Schlagabtausch der 99 vorherigen Minuten noch auf den Rängen und an den Mikrofonen fort. Über der Pressetribüne, im Rücken der Presseplätze zoffte sich ein Bayern-Mitarbeiter mit einem ziemlich bekannten deutschen Schauspieler und Dortmund-Fan, der hinterher zugab: "Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist."

Bellinghams frisches Grundwissen: "Was soll man da erwarten?"

Und ein paar Meter weiter unten verschaffte sich ein 18-Jähriger im Gespräch mit dem nordischen Streaming-Anbieter Viaplay Luft und bewies sein frisch angelesenes Grundwissen "Bundesliga-Geschichte", als er den Unparteiischen Felix Zwayer indirekt mit dessen dunkler Vergangenheit als Assistent von Robert Hoyzer konfrontierte: "Man gibt einem Schiedsrichter, der schon mal ein Spiel verschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was soll man da erwarten?"

So turbulent, so hochklassig das Topspiel zuvor gewesen war, so schnell war die sportliche Leistung beider Teams in den Hintergrund getreten. Die Diskussionen drehten sich am Tag darauf und in der folgenden Woche primär um Bellinghams Aussagen und ihre Folgen, die Aussagen der Dortmunder Bosse, des DFB und von Zwayer selbst, kaum noch um Robert Lewandowskis Doppelpack, das Traumtor von Erling Haaland oder den Fingerzeig in Richtung Meisterschaftsentscheidung.

Ein Wort gibt das andere

Es gehört zum Fußball dazu, dass die vermeintlichen Aufreger mehr Aufmerksamkeit bekommen als die zwei Halbzeiten auf dem Platz, zumal jede frische Aussage, jede neue Entwicklung das Thema weiter anheizen. Und vielleicht führt die öffentliche Debatte über Zwayers Vergangenheit und die Frage, ob ein Unparteiischer, der nach Ansicht des DFB-Sportgerichts Geld angenommen hat, danach noch so eine Karriere hinlegen darf, zu einem besseren Umgang mit diesem Thema. Schade ist es aber allemal, wenn so ein begeisterndes Spiel dadurch in der Rückschau wohl nur darauf reduziert wird.

"Nachspiel des Jahres"

Denn wenn ich ehrlich bin, habe ich die 99 Minuten Fußball vorher deutlich mehr genossen als die Tage danach, die erste Halbzeit voller Schlagabtausch, gefühlt eine einzige, 45-minütige Torchance. Die schnelle Dortmunder Antwort nach dem Seitenwechsel, Strafraumszenen auf beiden Seiten bis zur 78. Minute als der Handelfmeter nach Zwayers VAR-Entscheidung die Luft aus der Partie nahm und aus einem "Spiel des Jahres" das "Nachspiel des Jahres" machte.