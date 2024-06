96 zieht Leih-Option bei Matsuda

Im vergangenen Sommer kam Hayate Matsuda per Leihe aus der zweiten japanischen Liga zu Hannover 96. Für die zweite Mannschaft der Niedersachsen absolvierte der Außenverteidiger 26 Spiele (zwei Tore) in der Regionalliga und stand auch in der Aufstiegsrelegation gegen Würzburg auf dem Platz. Nun machte Hannover von einer Option im Leihvertrag gebraucht und verlängerte die Leihe von Mito Hollyhock um eine zweite Saison.