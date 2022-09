96-Verteidiger Muroya zieht sich Nasenbeinbruch zu

Ein kleiner Wermutstropfen ist in den Freudenbecher gefallen: Sei Muroya hat beim 3:2 von Hannover 96 beim SV Sandhausen einen Nasenbeinbruch erlitten.

Die Nachspielzeit brach schon an am Hardtwald, als Sandhausens Joker Abu-Bekir El-Zein gegen Muroya mit zu hohem Bein agierte und den Japaner am Kopf traf. Das Spiel wurde daraufhin unterbrochen, der Torschütze zum zwischenzeitlichen 3:1 aus der Nase blutend längere Zeit behandelt.

Muroya kehrte schließlich auf den Platz zurück. Fast wäre dem rechten Außenbahnspieler bei der letzten Aktion der Partie gar noch der Doppelpack und somit sein drittes Saisontor geglückt, es blieb aber letztlich beim 3:2-Erfolg der Niedersachsen, mit dem sie sich im Tableau oben festbeißen.

Muroya wurde schließlich in der Uniklinik Heidelberg untersucht, dabei wurden keine weiteren Verletzungen im Gesicht festgestellt. Wie der Klub mitteilte, habe zu keiner Zeit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung bestanden.