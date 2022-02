96-Torschütze Hult: "Ich dachte, ich wäre klar im Abseits"

Dass Hannover 96 gegen Holstein Kiel gewonnen hat, verdanken die Niedersachsen auch Niklas Hult. Der Außenverteidiger erzielte einen Treffer, an den er zuerst selbst nicht glaubte.

Zum zweiten Mal in Folge geht Hannover als Sieger vom Platz, zum zweiten Mal ohne Gegentor. Die Konsequenz: Mit Holstein Kiel, dem Gegner vom Freitagabend, sind die Niedersachsen nun punktgleich. Zugleich verschafften sie sich durch das 2:0 gegen Kiel Abstand zu den unteren Tabellenrängen. "Am Ende bin ich natürlich überglücklich, dass wir diese drei Punkte geholt haben, weil uns das hilft, in unserer Situation noch mal Stabilität zu gewinnen", sagte 96-Trainer Christoph Dabrowski.

Hult: "Als ich hochgeguckt habe, stand ich ganz alleine"

Dabei war das Spiel lange Zeit offen gewesen: Die erste Hälfte hatte Chancen auf beiden Seiten zu bieten, nach dem Seitenwechsel vergab Korb die beste Gelegenheit für die Gäste aus Kiel (47.). Dabrowski sprach von einem "sehr ausgeglichenen Spiel auf schwierigen Platzverhältnissen, wo beide Mannschaften versucht haben, die Bedingungen anzunehmen". Tatsächlich wirkte der Rasen sehr tief und schwer bespielbar. "Heute war es wahrscheinlich so: Wer das erste Tor schießt, geht auch als Sieger vom Platz", meinte Hannovers Coach und fügte an: "Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit noch eine Schippe draufgelegt und hatte dann das Glück, das 1:0 zu machen."

Für den Führungstreffer hauptverantwortlich zeichnete Sebastian Kerk, dessen Schuss aus kurzer Distanz im Tor einschlug (65.). Assistiert hatte Niklas Hult, der sieben Minuten später auf 2:0 erhöhte: Diemers' Schuss lenkte der Außenverteidiger lässig mit der Hacke ins Tor - allerdings aus abseitsverdächtiger Position. So glaubte auch der Torschütze selbst, dass sein Treffer nicht zählen würde: "Ich dachte, ich wäre klar im Abseits. Als ich hochgeguckt habe, stand ich ganz alleine."

Hannovers zweiter Sieg in Folge - nun wartet Leipzig

Doch Hult übersah Kiels Kapitän Alexander Mühling, der das Abseits aufgehoben hatte. So fiel der Jubel des Schweden zunächst zögerlich aus, doch als die Fahne des Assistenten unten blieb und ihm ein Mitspieler sagte, dass da noch jemand hinter ihm gewesen sei, sei er natürlich sehr froh gewesen, so Hult.

"Wenn du 2:0 gewinnst, hast du, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht", bewertete Abwehrspieler Julian Börner die Leistung seiner Mannschaft. "Wir freuen uns über die drei Punkte, haben aber jetzt noch ein paar Spiele vor uns und müssen weiter punkten." Sicherlich dürfte der Fokus der 96er vor allem auf der 2. Bundesliga liegen, doch am kommenden Mittwoch (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wartet zunächst ein Bundesligist auf die Niedersachsen: Im Pokal-Viertelfinale heißt der Gegner RB Leipzig. Hannover hätte wohl nichts dagegen, wenn sich die kleine Siegesserie auch wettbewerbsübergreifend fortsetzt.