96-Reserve feiert nächstes Schützenfest - Oldenburg bleibt in Topform - Kiel punktet spät

An der Spitze kam Holstein Kiel II gegen BW Lohne nicht über eine Punkteteilung hinaus. Hannover II machte es deutlich. Der VfB Oldenburg bestätigte gegen den ETV seine aktuelle Entwicklung. Am Panzenberg gab es derweil keinen Sieger.

Gindorf schießt Jeddeloh II ab

15 Tore binnen einer Woche. Die Tormaschine von Hannover 96 II lief in den letzten Tagen so richtig heiß. Auf den 9:2-Kantersieg gegen Aufsteiger SC Spelle-Venhaus ließen die Jungprofis das nächste Schützenfest folgen. Gegen den SSV Jeddeloh II setzte sich 96 mit 6:2 durch und bleibt Holstein Kiel II somit weiter dicht auf den Fersen. Einen Sahnetag erwischte dabei allen voran Hannovers Top-Torjäger Lars Gindorf, der mit seinem Dreierpack (14./26./90.+2) sein Torekonto auf 13 Treffer erhöhte und damit weiterhin zu den besten Regionalliga-Angreifern der Republik gehört. Die Partie war schon früh entschieden. Zur Pause führten die Gäste bereits mit 4:1. Nach der Pause schraubte der Favorit das Ergebnis unnachgiebig in die Höhe. Jeddeloh blieb somit auch im siebten Spiel in Folge ohne Sieg.

Oldenburg weiter im Aufwärtstrend

Der VfB Oldenburg bleibt dank eines 4:1-Erfolgs über den Aufsteiger Eimsbütteler TV weiter in Schwung. Es war der vierte Erfolg in den letzten fünf Begegnungen für den VfB. Gegen den nun seit vier Partien auf einen Sieg wartenden Eimsbütteler TV erwischten die Oldenburger einen starken Start. Nach nicht einmal zehn Spielminuten traf Knystock bereits zur frühen Führung. Diese baute der Favorit noch in der ersten halben Stunde aus. Marc Schröder brachte seine Farben zunächst auf die sichere Siegerstraße (25.). Doch kurz vor der Pause gelang es den Gästen vom Elfmeterpunkt zu verkürzen. Maurice Boakye blieb souverän und verwandelte zu seinem sechsten Saisontor (45.). Doch trotz des psychologisch wichtigen Treffer für die Gäste kurz vor dem Pausenpfiff machten die Oldenburger im zweiten Durchgang früh den dritten Treffer und den Deckel drauf auf diese Partie. Stürmer Loubongo traf für den VfB (65.). Der Doppelschlag nur drei Zeigerumdrehungen später entschied die Partie vollends. Genetzt hatte Routinier Ziereis, der nun bei sieben Saisontreffern steht. Die Oldenburger kletterten mit dem Erfolg in der Tabelle, während die Gäste auf dem 16. Tabellenrang weiter auf der Stelle treten und den Anschluss zu den sicheren Plätzen verlieren.

Kein Sieger in Kiel

Im Topspiel standen sich am Samstag der Spitzenreiter Holstein Kiel II und das zuletzt ins Straucheln geratene BW Lohne gegenüber. In einer lange offenen Partie, die eher von taktischer und kämpferischer Natur geprägt war, neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken im Mittelfeld. In der 75. Minute schien es dann so, als ob Thoben mit dem 1:0-Führungstreffer für Lohne tatsächlich dem Primus ein Bein stellen könnte. Dieser schlug in der absoluten Schlussphase allerdings noch einmal zurück und markierte durch Rankic den Treffer zum unterm Strich gerechten Unentschieden.

Remis am Panzenberg

In der letzten Samstagspartie trennten sich der Bremer SV und die Zweitliga-Reserve des FC St. Pauli mit 1:1. Ulbricht stocherte nach einer Viertelstunde einen unzureichend geklärten Freistoß über die Linie (15.). In der Folge kamen die sonst so heimstarken Bremer besser in die Partie und übernahmen mehr oder weniger das Kommando. Fast schon folgerichtig der Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Hatten sich die 685 Zuschauer im Stadion am Panzenberg eigentlich schon auf die Halbzeit eingestellt, bekam Sauermilch im Gewühl noch eine Abschlussgelegenheit. Diese ließ sich der Stürmer nicht nehmen und konnte kurz vor der Pause den Ausgleich markieren (45. + 1). Nach Wiederbeginn blieb der BSV das bessere Team, im letzten Drittel fehlte den Hausherren aber die zündende Idee. Letztlich blieb es beim 1:1.