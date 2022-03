96-Pokalheld Sievers im Interview: "Ich brauchte drei, vier Sekunden, um das wegzuatmen"

Mit zwei gehaltenen Elfmetern beim Sieg im Pokalfinale 1992 gegen Mönchengladbach wurde Torhüter Jörg Sievers in Hannover zur Legende. Jetzt kann 96 im Pokal wieder einmal Großes erreichen. Der Held von einst erinnert sich.

"Da knie ich so auf dem Rasen. Es war der Moment, in dem ich wusste: Wir gewinnen das Ding!" Jörg Sievers. picture alliance / Peter Hammer

Vor dem Viertelfinale gegen RB Leipzig am 2. März spricht der 56-Jährige hier über damals, seinen Spitznamen "Colt" sowie seine heutige Arbeit. Und über kleine und große Enttäuschungen, die nach dem Triumph gegen Mönchengladbach folgten.

96 greift nach dem Pokal, den Sie vor 30 Jahren als Elfmeterheld gewannen. Wie oft werden Sie angesichts dieser Konstellation in diesen Tagen damit konfrontiert, Herr Sievers?

Das ging schon zum Achtelfinale gegen Gladbach los und ist tatsächlich sehr häufig der Fall. Es ist lange her, aber die Vergangenheit war ja nicht so schlecht. Ich plaudere gerne darüber und habe momentan auch die Zeit.

Im Mai 1954 wurde Hannover letztmals Meister, im Mai 1992 Pokalsieger. In diesem Mai steigt auch das Endspiel 2022 - überwiegt der Realismus oder die Hoffnung, dass 96 die Hürde Leipzig nimmt und einmal wieder Vereinsgeschichte schreibt?

Beides! Natürlich hat Leipzig die bessere Mannschaft und ist sportlich der Favorit. Aber es ist ein K.o-Spiel. Wenn du als Außenseiter den Pokal gewinnen willst, musst du das Unmögliche möglich machen.

Welche Szene läuft in Ihrem Kopfkino zuerst ab, wenn Sie an den Triumph von 1992 denken?

Der Moment, als ich den zweiten Elfmeter halte. Da knie ich so auf dem Rasen. Es war der Moment, in dem ich wusste: Wir gewinnen das Ding! Da brauchte ich so drei, vier Sekunden, um das wegzuatmen. Es gibt aber noch ganz viele weitere Bilder, die man auch nicht vergisst.

Wir hatten gehofft, irgendwo hin zu reisen, wo wir noch nie waren. Dann wurde es Bremen. Ganz bitter.

Sie waren damals 26. War der Pokalsieg mit Ihnen im Mittelpunkt der Booster für Ihre weitere Karriere?

Fakt ist, dass man plötzlich auf der Straße öfters erkannt und sehr oft auf das Ereignis angesprochen wurde und auch heute noch wird. Die Tage danach waren extrem. Wir spielten in der 2. Liga und standen dort längst nicht so im öffentlichen Fokus, wie es heute der Fall ist. Es war eine Umstellung, mit der man klarkommen musste. Ich denke, das habe ich geschafft.

Nach dem Pokalsieg hoffte 96 auf tolle internationale Spiele im Europacup. Stattdessen wurde Ihnen Titelverteidiger Bremen zugelost, verbunden mit dem späteren Erstrunden-Aus im damaligen K.-o.-Modus gegen Werder. Wie niederschmetternd war das?

Es war wirklich eine riesige Enttäuschung. Wir saßen miteinander zur Auslosung in der Geschäftsstelle und warteten auf die Nachricht. Es gab ja noch kein Internet und keine Live-Übertragung. Wir hatten gehofft, irgendwo hin zu reisen, wo wir noch nie waren. Dann wurde es Bremen. Ganz bitter.

Mit welchen Kollegen von damals haben Sie noch Kontakt?

Neulich habe ich Karsten Surmann und Trainer Michael Lorkowski bei einer Talkrunde getroffen. Und unseren damaligen Präsidenten Fritz Willig. Vielleicht sehen wir uns in diesem Jahr angesichts des 30-jährigen Jubiläums einmal wieder.

Pokalsieger 1992 mit Hannover 96: Jörg Sievers. picture alliance / Fritz Rust

Statt "Hexer", "Elfertöter" oder "Pokalheld" tragen Sie den Spitznamen "Colt". Stört Sie das?

Nein, warum sollte es? Alles rührt von irgendwoher. Und als damals diese Fernsehserie "Ein Colt für alle Fälle" mit der Hauptfigur Colt Seavers lief, war fast klar, dass es so kommt. Ich sehe darin nichts Negatives. Und es gab ja auch nicht nur dieses Pokalfinale, auch wenn es absolut herausragend war. Ich habe fast 500 Profispiele von Liga eins bis drei gemacht. Die Aufstiege in die Bundesliga mit 96 waren schön und super wichtig für den Verein. Ich bin glücklich und zufrieden.

Immerhin gab es ein Lied extra für Sie: Den "Jörg Sievers Blues" von der hannoverschen Kultband Fury in the Slaughterhouse. Können Sie da mitsummen?

Das Stück gibt es wirklich. Aber es steht in einem anderen Zusammenhang als mit dem Pokal. Es ist eher ein kleines lieb gemeintes Schmählied.

Du wartest schon darauf, dass das Telefon klingelt und sich vielleicht eine neue Aufgabe ergibt.

Wie bitte?

Nun, 1992 wurde auch die neue Rückpassregel eingeführt. Torhüter durften Zuspiele aus den eigenen Reihen nicht mehr in die Hand nehmen. Das war eine Riesenumstellung! Wir spielten im ersten Pflichtspiel nach der Sommerpause als Pokalsieger im deutschen Supercup gegen Meister Stuttgart. Als ich den Ball eines Mitspielers aufnehmen wollte, fiel mir schlagartig ein, dass das ja nicht mehr erlaubt war. Stuttgarts Wiggerl Kögl hat das gerochen und ein langes Bein gemacht. Das traf ich dann mit dem Ball, der prompt von dort in unser Tor sprang, zum 1:3-Endstand…

Zuletzt begleiteten Sie Ex-96-Trainer Daniel Stendel als Assistent auf dessen Stationen bei Heart of Midlothian und AS Nancy. Sind Sie aktuell ein Trainer in Wartestellung?

In Nancy sind wir freigestellt, offiziell läuft der Vertrag dort noch. Aber ja: Du wartest schon darauf, dass das Telefon klingelt und sich vielleicht eine neue Aufgabe ergibt. Es ist schön, auch einmal wieder zu Hause zu sein, doch ich will arbeiten, solange es noch geht.

Körperlich scheint das kein Problem zu sein: Sie spielen in der Ü50 der SG Bredenbeck-Holtensen - im Angriff. Wird da etwa ein alter Stürmertraum wahr?

Nein, nein! Als sich die Möglichkeit bot, war klar, dass ich dort mitmache. Ich bin fit und will mich einfach ein bisschen bewegen. Das geht im Feld etwas besser als im Tor. Wir spielen von Sechzehner zu Sechzehner, auf kleine Tore, ohne Abseits und mit viel Spaß.