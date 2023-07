96 Millionen Dollar für Williams - Wer ist in der NFL der Nächste?

Die NFL-Teams steuern auf ihre Trainingscamps zu. Höchste Zeit, die großen Vertragsverlängerungen über die Bühne zu bringen. Die New York Jets statteten Defensive Tackle Quinnen Williams am Donnerstag mit einem hochdotierten Vertrag aus. Ligaweit dürfte dieser aber schon bald getoppt werden.

Oh happy days: Quinnen Williams verdient in den kommenden vier Jahren mindestens 66 Millionen Dollar. IMAGO/Icon Sportswire

Williams, der die freiwilligen Trainingseinheiten der Jets ausgelassen und zuletzt den Teamnamen aus seinem Twitter-Profil entfernt hatte, erhielt bei den Jets einen neuen Vierjahresvertrag, der mit 96 Millionen US-Dollar (knapp 86 Millionen Euro) dotiert ist. 66 Millionen davon sind garantiert, so viel wie noch nie in der Franchise-Geschichte.

Der Defensive Tackle hatte 2022 eine bärenstarke Saison hingelegt, in der ihm in 16 Spielen zwölf Sacks und 55 Tackles gelangen. Zum ersten Mal in seiner Karriere wurde er ins First-Team All-Pro berufen.

Nur Donald verdient auf der Position mehr

Der 25-Jährige ging ins letzte Jahr seines Rookie-Deals, sah aber die Zeit für einen Zahltag gekommen. Den bekam er nun. In der NFL verdient auf der Position des Defensive Tackle, gemessen am durchschnittlichen Jahresgehalt, nur Aaron Donald mehr. Sein Sechsjahresvertrag bei den Los Angeles Rams wird mit 135 Millionen Dollar entlohnt.

Die Jets, die nach der Verpflichtung von Quarterback Aaron Rodgers in der kommenden Saison im Konzert der Großen mitspielen wollen, hatten Williams im Draft von 2019 an Position drei gewählt.

Auf Jones und Bosa warten Zahltage

Vor Williams hatten in der Offseason bereits mehrere Defensive Linemen große Verträge erhalten. Jeffrey Simmons (Tennessee Titans, vier Jahre, 94 Millionen), Daron Payne (Washington Commanders, vier Jahre, 90 Millionen) und Dexter Lawrence (New York Giants, vier Jahre, 90 Millionen) unterzeichneten unter anderem lukrative Deals.

Diese Werte dürften allerdings demnächst getoppt werden. Mit Chris Jones bei Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs und Nick Bosa bei den San Francisco 49ers stehen zwei Defensiv-Stars vor großen Zahltagen. Der amtierende Defensive Player of the Year könnte unter Umständen Donald als bestbezahlten Verteidiger der NFL ablösen.

Noch eine Preislage höher: Auch Quarterback-Stars vor Verlängerungen

Für gewöhnlich gilt in diesen Fällen: Je später der Abschluss, desto höher das Vertragsvolumen. Das gilt vor allem für den Quarterback-Markt, auf dem in diesem Sommer noch einige "bestbezahlte Verträge der NFL-Geschichte" zu erwarten sein dürften. Jalen Hurts (Philadelphia Eagles) und Lamar Jackson (Baltimore Ravens) hatten genau solche in der frühen Phase der Offseason bereits unterzeichnet. Mit Joe Burrow (Cincinnati Bengals) und Justin Herbert (Los Angeles Chargers) dürften zwei der größten angehenden Quarterback-Stars der Liga in den kommenden Wochen ebenfalls zum Stift greifen.