"95 Minuten auf ein Tor": Dresden verzweifelt an Sandhausen

Eine Erklärung für die 0:1-Niederlage gegen den SV Sandhausen konnte Markus Anfang nach dem Spiel nicht finden. Seine Mannschaft hatte die Partie von Anfang bis Ende dominiert und stand letztlich doch mit leeren Händen da.

Spielerisch hat Dynamo Dresden eigentlich einen guten Start in das Pflichtspieljahr 2024 erwischt. Gegen den SV Sandhausen war man von der ersten Minute an überlegen und machte Druck. Die eigentlich logische Konsequenz: "Wenn wir die Spiele so gestalten, wie wir das heute gemacht haben, und das Spiel komplett beherrschen gegen eine Mannschaft, die in der letzten Saison noch 2. Bundesliga gespielt hat, dann wird auch irgendwann mal der Ball reinrutschen und dann wirst du auch das Spiel entscheiden", erklärte Trainer Markus Anfang nach der Partie bei "MagentaSport".

Doch an diesem 21. Spieltag lief alles anders. Mit der ersten von insgesamt zwei Chancen für den SVS brachte Debütant Markus Pink die Gäste kurz vor der Pause in Führung. "Wir haben anderthalb Torchancen zugelassen und hatten selber genügend Chancen, um das Spiel zu entscheiden. Wir waren nicht so zwingend in der ersten Halbzeit, in der zweiten dann aber schon", resümierte Anfang. Unter anderem scheiterte Robin Meißner in der Schlussphase, die sich ausschließlich in der SVS-Hälfte abspielte, an der Latte.

Harmlose Distanzschüsse "kein neues Problem"

Am Spielverlauf ließ sich die 0:1-Niederlage für die Dresdner nicht erklären. Entsprechend bilanzierte auch Anfang: "Ich kann den Jungs wenige Vorwürfe machen. Es war 95 Minuten ein Spiel auf ein Tor." Das einzige Manko blieb die Chancenverwertung. "Wir haben aus der Distanz mit unseren Schüssen auch nicht gerade für Torgefahr gesorgt, aber das ist kein neues Problem."

Doppelt bitter: Durch die Niederlage verpasste die SGD die Chance, an die Tabellenspitze zu springen. Diese hätte man durch einen Sieg wieder inne gehabt, da Regensburg parallel nicht über ein 1:1 gegen Verl hinaus kam.

"Es wird uns immer mal wieder passieren, dass wir in solche Situationen kommen, wo wir den Ball nicht reinbekommen", weiß Anfang, der hofft, dass solche Spiele "die Sinne schärfen". "Ich glaube, dass wir trotzdem ein gutes Spiel gemacht haben und trotzdem dominiert haben. Es ist natürlich ärgerlich, weil am Ende die Tore zählen und die haben wir nicht gemacht." Lange müssen sich die Dresdner jedoch nicht mit der bitteren Niederlage befassen. Schon am Dienstag (19 Uhr) ist die Anfang-Elf zu Gast bei Waldhof Mannheim.