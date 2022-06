95 Millionen für drei Jahre: Rekordvertrag für Rams-Superstar Donald

Aaron Donald lässt sich seine Zukunft bei den Los Angeles Rams fürstlich bezahlen. Laut US-Medienberichten streicht der Defensive Lineman des NFL-Champions in den kommenden drei Jahren bis zu 95 Millionen Dollar ein.

Stark an der Line: Aaron Donald. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Neuer Deal, ordentliches Gehaltsplus - Aaron Donald stößt in bislang unbekannte Sphären vor, wenn man die Quarterbacks in der NFL ausklammert. Laut übereinstimmenden Berichten aus den USA bekommt der 31-Jährige in den kommenden drei Jahren bis zu 95 Millionen Dollar, wobei die ersten beiden Jahre über 65 Millionen Dollar vollständig garantiert sind. Sollte Donald auch 2024 antreten, kämen weitere 30 Millionen hinzu. Insgesamt ermöglicht das neue Papier eine Gehaltserhöhung von 40 Millionen Dollar.

Der dreimalige Defensive Player of the Year hatte sich nach dem Super-Bowl-Sieg mit den Rams gegen die Cincinnati Bengals unzufrieden mit seiner Situation gezeigt und sogar ein Karriereende in Erwägung gezogen.

Acht Mal im Pro Bowl

Den sportliche Wert des Defensive Lineman unterstreichen acht Pro-Bowl-Teilnahmen in Serie, 12,5 Sacks in der vergangenen Saison (plus dreieinhalb in den Play-offs) - und die neuen Gehaltszahlen: Donald ist der erste Nicht-Quarterback in der Geschichte der Liga, der einen Vertrag über mehr als 30 Millionen Dollar jährlich unterzeichnet.

Sein Trainer Sean McVay sagte zum neuen Deal: "Es ist ein großer Vertrag, den er sich verdient hat. Auch mir bedeutet das sehr viel - und unserer gesamten Organisation."

