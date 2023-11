92 Jahre später: Was Österreich nach dem historischen Double vom "Wunderteam" unterscheidet

Erstmals seit 1931 hat Österreich gegen Deutschland zwei Länderspiele in Folge gewonnen. Von einem neuen "Wunderteam" will Teamchef Ralf Rangnick aber offenbar nicht sprechen.

Obwohl die 46.000 Zuschauer im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion "nur" ein Testspiel zu sehen bekamen, nahm der 2:0-Sieg der ÖFB-Elf gegen Deutschland historisches Ausmaß an. Erstmals seit 1931 konnte Österreich gegen den vierfachen Weltmeister zwei Spiele in Folge gewinnen. Das bis Dienstag letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften hatte Österreich 2018 in Klagenfurt mit 2:1 für sich entschieden.

Über fünf Jahre später zeigten die Österreicher noch einmal eine weitaus beeindruckendere Leistung. Die Gäste fanden zu keinem Zeitpunkt ein probates Mittel gegen das aggressive Anlaufverhalten der ÖFB-Elf und waren mit dem 0:2 sogar gut bedient. Auch der ansonsten so zurückhaltende Teamchef Ralf Rangnick lobte seine Mannschaft daher für den "in Summe" besten Auftritt seit seiner Amtsübernahme vor rund 18 Monaten.

Noch eindeutiger fiel das Ergebnis vor 92 Jahren aus. Am 13. September 1931 siegten die Österreicher bei der Länderspielpremiere im Praterstadion auch dank eines Triplepacks von Matthias Sindelar mit 5:0 und rechtfertigten somit den Begriff des "Wunderteams", der ihnen von der deutschen Presse wenige Monate zuvor nach dem nicht minder beeindruckenden 6:0-Erfolg in Berlin erstmals verliehen worden war.

Österreich kommt "über Einstellung und Mentalität"

Als neues "Wunderteam" möchte Rangnick sein Team nach dem historischen Double aber offenbar nicht verstanden wissen. Von seinen Spielern sei auch zukünftig kein "Zauberfußball" und auch kein "rot-weiß-rotes Ballett" zu erwarten. "Wir kommen ganz klar über die Einstellung und Mentalität", stellte der 65-Jährige auf der Pressekonferenz nach dem Spiel klar.

Besonders freute sich Rangnick darüber, dass sein Team gegen Deutschland keinen Treffer hinnehmen musste. Zuletzt gelang dies der österreichischen Nationalmannschaft gegen den großen Nachbarn im Jahr 1992 bei einem 0:0-Unentschieden in Nürnberg. Der letzte Zu-Null-Sieg - hier schließt sich der Kreis - war bis dato das 5:0 vor 92 Jahren. Zwar gewann Österreich im April 1938 auch das "Anschlussspiel" gegen Deutschland ohne Gegentor (2:0), aufgrund des wenige Tage zuvor erfolgten Austritts aus der FIFA scheint dieses Spiel der "Ostmark" jedoch in keiner Länderspielstatistik auf.