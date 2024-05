90 "ekelhafte" Minuten später: Heraf schöpft neue Hoffnung im Abstiegskampf

Die 0:1-Niederlage des SCR Altach im Heimspiel gegen den Wolfsberger AC hält Schlusslicht Austria Lustenau am Leben. Durch die Pleite des Lokalrivalen ist der Abstieg der Vorarlberger weiterhin noch nicht besiegelt, die nun ihre Hausaufgaben erledigen müssen, um am Ende doch für ein grün-weißes Wunder zu sorgen.

Einen Tag nach dem überzeugenden 2:0-Heimsieg über die Wiener Austria ließ es sich Lustenau-Cheftrainer Andreas Heraf entgegen seiner eigenen Aussagen doch nicht nehmen, die Partie zwischen Altach und dem Wolfsberger AC persönlich im Stadion zu verfolgen. "Es war für mich klar, dass ich mir das Spiel nicht ansehen werde, weil ich mir das Leid nicht antun wollte. Dann habe ich realisiert, dass ich die Info sowieso kriegen werde und somit beschlossen, mir das Spiel nicht am Fernseher, sondern im Station mit meinem Co-Trainer anzusehen", erklärte der Lustenauer Coach bei "Sky" seinen unerwarteten Besuch beim Lokalrivalen, der durch die knappe 0:1-Niederlage weiterhin nicht gerettet ist und die Hoffnungen des Schlusslichts auf ein Happy-End weiter hochleben lassen.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat, weil es uns eine weitere Woche im Rennen hält. Nächste Woche haben wir dieselbe Geschichte noch einmal. Wir müssen unsere Hausaufgaben machen und ein Spiel gegen einen starken Gegner gewinnen und wir müssen nochmal hoffen, dass Altach ausschüttet. Erst dann hat sich alles gelohnt", betont Heraf aber, dem mit seinem Team aktuell noch fünf Punkte bei noch zwei zu spielenden Runden auf das rettende Ufer fehlen.

Konkurrenten-Patzer und Auswärtssieg benötigt

Für den Lustenau-Coach war der Besuch in Altach trotz des guten Ergebnisses für seine Mannschaft aber alles andere als ein gemütlicher Samstag-Nachmittag: "Ich bin das erste Mal in der Situation gegen den Abstieg spielen zu müssen und zu warten, was in anderen Spielen passiert. Diese 90 Minuten waren wirklich ekelhaft. Wir spielen noch gegen Altach und vielleicht geht es echt noch um was. Ich habe gelitten", so der Wiener. Man muss nun am nächsten Spieltag nicht nur selbst für einen Auswärtssieg bei Blau-Weiß Linz (11. Mai, 17 Uhr, LIVE! bei kicker) sorgen, sondern auch erneut auf einen Patzer des letzten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg hoffen.

Für die Altacher geht es in der nächsten Woche zur WSG Tirol (11. Mai, 17 Uhr, LIVE! bei kicker), wo sie sich nach Angabe von Coach Thomas Silberberger auf ordentlich Gegenwehr einstellen müssen. "Wir haben nächste Woche Altach vor der Brust und werden Altach schlagen, weil wir vor Altach die Saison beenden wollen. Deshalb ist klar, wir spielen nächste Woche auf Heimsieg und was die anderen Mannschaften machen geht mich nichts an", kündigte der WSG-Cheftrainer nach der 2:3-Niederlage gegen Blau-Weiß Linz bereits an.

Sollte Lustenau seine Partie gewinnen und die Tiroler ihr Versprechen halten, würde es am letzten Spieltag beim Vorarlberg-Derby zum großen Showdown kommen. Dass die Lustenauer in den vergangenen vier Duellen gegen Blau-Weiß Linz keine Niederlage einstecken mussten und bereits einmal in der aktuellen Saison gegen den Aufsteiger gewinnen konnten, lässt Heraf den Glauben bis zum Schluss zusätzlich behalten: "Im Fußball ist vieles möglich und ich hoffe, dass es wirklich dazu kommt."