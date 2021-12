90+5! Matchwinner Dogrusöz schockt TuS Haltern

Die SG Finnentrop-Bamenohl hat das Nachholspiel des 13. Spieltages beim TuS Haltern am Mittwochabend mit 2:1 gewonnen. Spielentscheidend war dabei ein Treffer in allerletzter Sekunde.

Das war eine ganz bitterer Abend für den TuS Haltern am See. Im Nachholspiel des 13. Spieltages verspielte der TuS einen sichergeglaubten Punktgewinn in der allerletzten Sekunde und unterlag der SG Finnentrop Bamenohl mit 1:2. Damit rutscht das Kellerkind in der Tabelle der Oberliga Westfalen weiter ab und steuert geradewegs auf die Abstiegsrunde im kommenden Jahr zu.

Dogrusöz avanciert zum Matchwinner

In Bezug auf die reguläre Spielzeit war es definitiv kein Spiel, das die Zuschauer aus ihren Hockern riss oder Werbung für die Oberliga Westfalen betrieb. Unter Flutlicht entwickelte sich eine durchschnittliche Partie mit Spielanteilen auf beiden Seiten. Beiden Mannschaften fehlte an diesem Abend aber die nötige Konsequenz im letzten Drittel und auch die zündenden Ideen im Spiel nach vorne. Aus den wenigen Chancen in Durchgang eins wusste die SGFB aber dennoch eine zu nutzen. Kurz vor der Pause kam Gäste-Angreifer Hennes frei zum Abschluss und stellte auf 1:0 (43.) - der achte Saisontreffer des Stürmers.

Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. TuS Haltern war zwar stets bemüht, aus dem Spiel heraus wollte den Hausherren an diesem Abend aber kein Treffer gelingen. Mit dem nötigen Spielglück bekam die Ostdorf-Elf nach etwas mehr als einer Stunde plötzlich einen Elfmeter zugesprochen. Farid Kiyan Gilani fackelte nicht lange und versenkte das Leder im Netz - 1:1 (63.). Nach dem Ausgleich plätscherte die Partie weiter vor sich hin und steuerte geradewegs auf eine durchaus gerechte Punkteteilung zu. Die Szene des Spiels stand aber noch aus. SGFB-Akteur Hasan Dogrusöz schien sich nämlich nicht mit dem Ergebnis abfinden zu wollen und avancierte in allerletzter Sekunde zum Matchwinner. In der fünften Minute der Nachspielzeit drückte der Mittelfeld-Akteur tatsächlich noch den Ball zum entscheidenden und viel umjubelten 2:1-Siegtreffer über die Linie. Dann war Schluss.

In der Tabelle hängen beide Mannschaften nach wie vor tief im Tabellenkeller fest und werden ohne eine sportliche Trendwende wohl oder übel im kommenden Jahr in der Abstiegsrunde teilnehmen. Dennoch zog die SG Finnentrop-Bamenohl in der Tabelle an Haltern am See (12 Punkte) vorbei und rangiert nun mit 13 Punkten auf Rang 18. Der TuS rutscht um einen Platz nach unten ab und belegt Tabellenplatz 19.