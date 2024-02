90,20 Meter mit dem Speer: Dehning ist Deutschlands neuer Hoffnungsträger

"Ich glaube, die Großen haben jetzt auch ein bisschen Schiss." Max Dehning hat die Leichtathletik-Welt aufhorchen lassen. Mit erst 20 Jahren schleudert der Leverkusener den Speer schon über 90 Meter weit.

Johannes Vetter und Julian Weber staunten. Während sich die deutschen Speerwurf-Großmeister gerade in Südafrika im Trainingslager schinden, stieß Wunderkind Max Dehning in neue Dimensionen vor. Und nach seinen sensationellen 90,20 Meter strotzt der Teenie nun nur so vor Selbstbewusstsein.

"Ich glaube, die Großen haben jetzt auch ein bisschen Schiss. Die sehen, dass da etwas nachkommt", sagte Dehning bei Sport1. Und der 19-Jährige kommt mit großer Wucht. Als jüngster Werfer der Geschichte knackte Dehning die 90-Meter-Marke, seine Bestleistung steigerte der Hobby-Motorradfahrer um 11,07 Meter, der Leverkusener ist jetzt erst einmal die Nummer eins der Welt, zudem steigerte er die deutsche U-23-Bestleistung des heutigen Bundestrainers Boris Obergföll aus dem Jahr 1995 um 1,74 Meter.

Am Anfang dachte ich, die 90 steht nur hinter dem Komma. Max Dehning

Und damit schockte Dehning nicht nur die Konkurrenz um den deutschen Rekordhalter Vetter und Europameister Weber, sondern auch sich selbst. "Am Anfang dachte ich, die 90 steht nur hinter dem Komma. Ich muss das jetzt auch erstmal verarbeiten", sagte das Supertalent, der damit die 80 Meter einfach mal ausgelassen hat. Dabei war er "in der letzten Woche krank und konnte gar nicht richtig trainieren", wie Dehning sagte. Und dennoch brachte er sich deutlich für die EM in Rom (7. bis 12. Juni) sowie die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) in Stellung.

Weber reagiert mit dem "explodierenden Kopf"

Kennern war Dehning schon länger ein Begriff, er wurde in den beiden vergangenen Jahren jeweils Zweiter bei Welt- und Europameisterschaften der Junioren. Spätestens jetzt haben ihn auch Weber und Co. als Konkurrenten auf dem Zettel. Der Europameister reagierte mit einem "Explodierender-Kopf-Emoji" bei Instagram.