9-Darter im entscheidenden Leg: Borland gewinnt spektakuläres Match

Das Erstrunden-Match zwischen William Borland und Bradley Brooks hat ein packendes Spektakel bereitgehalten - mit zahlreichen Wendungen und einem entscheidenden Neun-Darter.

Steht in der zweiten Runde der Darts-WM: William Borland. imago images/Pro Sports Images

Der 25-jährige Borland hatte mit Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen, während der vier Jahre jüngere Brooks beeindruckend sicher im Ally Pally begann. Die ersten drei Legs entschied der Engländer direkt für sich zum ersten Satzgewinn.

Mit steigender Spieldauer fand Borland die Konstanz in seinem Spiel. Brooks hingegen ließ Chancen zum Leg-Gewinn liegen. Das zweite Set ging so mit 3:1 an den Schotten Borland.

Nun luden die beiden jungen Spieler, beide mit einer relativ schnellen Wurftechnik, zum Showdown: Jedes weitere Set wurde in vollen fünf Legs entschieden. Borland ging in Führung, indem er das dritte Set gewann (3:2). Brooks rettete sich anschließend in den entscheidenden fünften Satz, indem er einen 0:2-Rückstand aufholte und Legs im vierten Set unter anderem mit einem 134er- und 98er-Finish für sich entschied.

Brooks holt erneut 0:2-Rückstand auf - dann kommen Borlands neun Perfekte

Auch im letzten Set führte holte sich Borland die ersten beiden Legs, auch hier konterte Brooks mit einem Break und zwang Borland so ins entscheidende fünfte Leg des fünften Satzes. Hier gelang dem Schotten (Average: 94,81) eine Machtdemonstration: Mit einem Neun-Darter ließ er Brooks (94,22) keine Chance und zog in die nächste Runde ein.