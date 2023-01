9 aus 10: Sturms Sharks können Angstgegner Boston nicht stoppen

Die Boston Bruins bleiben das Maß aller Dinge, auch Nico Sturm konnte mit den San Jose Sharks den Lauf nicht stoppen. Einen Lauf hat auch New Jersey, insbesondere Jack Hughes. Die NHL am Montagmorgen.

Zehn Spiele 2023, neun Siege: Die Bilanz der derzeitigen Nummer eins in der NHL kann sich sehen lassen. Auch San Jose war nicht in der Lage, Boston auch nur annähernd zu gefährden. Am Ende triumphierten die Bruins souverän, die beiden Goalies Linus Ullmark (17 Schüsse abgewehrt) und Jeremy Swayman (1) feierten einen Shutout beim 4:0 der Bruins gegen die Sharks.

Schon nach acht Minuten brachte Hampus Lindholm die Bruins in Führung, die Charlie McAvoy (25.) und Nick Foligno (28.) im Mitteldrittel ausbauten. David Pastrnak setzte für die überlegenen Bruins in der 43. Minuten den 4:0-Schlusspunkt. Der 27-jährige Sturm stand 15:30 Minuten für die Sharks auf dem Eis, blieb aber ohne Schuss auf das Tor.

San Jose, das seit Mitte März 2016 nicht mehr gegen die Bruins gewonnen hat und gegen keinen anderen Gegner eine längere Negativserie vorweist, ist nach der Pleite gegen den Angstgegner weiter Vorletzter in der Pacific Division.

Devils punkten erneut - 30. Saisontor von Hughes

Stark unterwegs ist neben den Bruins auch New Jersey, das zum siebten Mal hintereinander punkten konnte. "Wir versuchen noch ein Play-off-Team zu werden", meinte Devils-Trainer Lindy Ruff vor der Partie gegen Pittsburgh - nach dem 2:1 nach Verlängerung ist sein Team auf dem besten Weg dazu. Mit 64 Punkten nach 46 Spielen belegt New Jersey den zweiten Platz in der Metropolitan Division, zwei Punkte hinter den Carolina Hurricanes. Die Devils haben zudem 13 Zähler Vorsprung auf den ersten Nicht-Play-off-Platz.

Der 21-jährige Jack Hughes, brachte die Devils in der 1. Minute mit seinem bereits 30. Saisontor in Führung. Hughes schreib damit ein bisschen Geschichte, denn er ist erst der zweite Spieler in der Devils-Historie, der vor seinem 22. Geburtstag diese Marke knackte. Penguins-Superstar Sidney Crosby glich in der 7. Minute aus, ehe Dougie Hamilton in der Overtime den Sieg für New Jersey sicherstellte.