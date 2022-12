9:0 im Ersatzspiel: Köln lässt Landesligist Reusrath keine Chance

Der 1. FC Köln hat sein Trainingsspiel gegen den Landesligisten Germania Reusrath klar mit 9:0 gewonnen. Thielmann schnürte einen Dreierpack, gleich vier Tore fielen nach Ecken.

Eigentlich war für diesen Samstag ein Testspiel des 1. FC Köln beim Landesligisten Germania Reusrath terminiert, die dauerhaften Minustemperaturen machten den Planern allerdings einen Strich durch die Rechnung. Da der Rasen im Langenfelder Jahn-Stadion keine Heizung installiert hat, musste die Partie ausfallen und verschoben werden, da man um das Grün der Sportstätte bangte.

Spiel beim Landesligisten findet dennoch statt

Gespielt wurde dennoch, der Rasen des Franz-Kremer-Stadions wird beheizt und dorthin zog man um. Aus dem Testspiel wurde flugs ein Trainingsspiel (ohne Zuschauer) zwischen dem Bundes- und dem Landesligisten, der nun immerhin weiß, was ihn erwartet, wenn diese Begegnung in Langenfeld stattfinden wird. Ein Termin für dieses "Nachholspiel" steht noch nicht fest. Dass gespielt wird, ist klar. Trainer Steffen Baumgart erklärte am Freitag: "Wir sollten die Situation sportlich nehmen. Sie haben 2000 Karten verkauft. Deswegen sollten wir es machen, wenn es möglich ist. Es kann ja niemand etwas für die aktuellen Temperaturen."

Köln ohne Probleme

Die Kölner erwärmten sich bei Minusgraden im Franz-Kremer-Stadion am Toreschießen und nutzten diese Einheit durchaus konstruktiv. Am Ende stand es 9:0 für die "Geißböcke", denen allein vier Treffer nach Ecken gelangen. Erfolgreichster Angreifer gegen den völlig überforderten Landesligisten war Jan Thielmann, der Youngster erzielte drei Treffer.

Als nächster Gegner kommt am Mittwoch um 13 Uhr der SV Meppen ins Franz-Kremer-Stadion, am 7. Januar 2023 erwartet man den Hamburger SV (15.30 Uhr LIVE! bei kicker).

Köln: Urbig (46. Köbbing) - Schindler (61. Schmitz), Hübers (46. Soldo), Chabot (46. Kilian), Hector (46. Pedersen) - Martel - Thielmann, Duda (46. Olesen), Maina (61. Kainz) - Lemperle (46. Huseinbasic), Tigges (46. Adamyan).

Tore: Thielmann (3), Chabot (2), Martel, Hübers, Maina, Hector