87 Millionen Dollar in drei Jahren: Hartenstein wechselt zu OKC

Zahltag für Isaiah Hartenstein: Der deutsche Center verlässt die New York Knicks in der Free Agency und schließt sich den Oklahoma City Thunder an. Beim Titelaspiranten erhält er in den nächsten drei Jahren 87 Millionen Dollar.

Trotz Platz 1 im Westen scheiterten die Oklahoma City Thunder in den abgelaufenen Playoffs bereits im Conference-Halbfinale mit 2:4 an den Dallas Mavericks. Die Offseason nutzen die Verantwortlichen um General Manager Sam Presti nun, um den jungen Kader weiter in der Breite zu stärken.

Bereits vor anderthalb Wochen sicherte sich OKC den defensivstarken Guard Alex Caruso via Trade von den Chicago Bulls, die dafür Josh Giddey erhielten. Nun haben die Thunder US-Medien zufolge erstmals in der Free Agency zugeschlagen - und mit Isaiah Hartenstein ein Ausrufezeichen gesetzt.

29 Millionen Dollar pro Jahr

Der deutsche Center verlässt die New York Knicks nach zwei Jahren und unterschreibt einen Dreijahresvertrag bei den Thunder, der ihm stolze 87 Millionen Dollar einbringt. In der abgelaufenen Saison hatte Hartenstein in New York seine Qualitäten als Starting Center unter Beweis gestellt, als er Mitchell Robinson erst ersetzte und anschließend verdrängte. Mit 7,8 Punkten und 8,3 Rebounds in 75 Spielen - darunter 49 von Beginn an - sowie einer Trefferquote von 64,4 Prozent verhalf der 26-Jährige den Knicks zu 50 Siegen und Platz zwei im Osten.

In Oklahoma City soll Hartenstein mit seiner Reboundstärke und Physis ein neues Element auf der Center-Position einbringen. Dort wird er sich hinter Chet Holmgren, dem Nummer 1 Pick aus dem Draft 2022, anstellen müssen. Der 22-Jährige legte in der zurückliegenden Regular Season im Schnitt 16,5 Punkte und 7,9 Rebounds auf.

OKC-Stamm bleibt zusammen

An der Seite von Superstar Shai Gilgeous-Alexander (25), der sich 2023/24 mit 30,1 Punkten, 5,5 Rebounds und 6,2 Assists in das All-NBA First Team spielte, hat Hartenstein gute Chancen, in naher Zukunft um den Titel mitzuspielen. Der Stamm von jungen Spielern, die Mark Daigneault im Vorjahr zu 57 Siegen coachte, wird zusammenbleiben.

Hartenstein wurde 2017 an 43. Stelle von den Houston Rockets gedraftet, für die er zwei Jahre lang spielte. Anschließend ging es innerhalb der nächsten zwei Jahre über die Denver Nuggets, die Cleveland Cavaliers und die Los Angeles Clippers zu den New York Knicks, wo er sich in der abgelaufenen Saison etablieren konnte. Für die Nationalmannschaft absolvierte er bislang 19 Spiele, im Sommer verzichtet Coach Gordon Herbert bei den Olympischen Spielen erneut auf den 2,13-Meter-Mann.