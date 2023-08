8645 Punkte reichen nicht: Neugebauer wird Fünfter im Zehnkampf

Leon Neugebauer ist trotz einer persönlichen Bestleistung im abschließenden 1500-Meter-Lauf am Ende nur Fünfter im WM-Zehnkampf von Budapest geworden. Gold ging an Kanada.

Ließ sich am Ende trotz Platz vier feiern: Zehnkämpfer Leon Neugebauer. IMAGO/Beautiful Sports

Auch Zehnkämpfer Leo Neugebauer (Leinfelden-Echterdingen) hat die erhoffte erste Medaille für das deutsche Team bei der Leichtathletik-WM in Budapest verpasst. Der 23-Jährige wurde beim Triumph von Pierce Lepage (Kanada) mit 8645 Punkten Fünfter, nach dem ersten Tag hatte Neugebauer noch geführt. Am Ende fehlten dem College-Studenten 111 Zähler zu Bronze.

"Ich bin nicht unzufrieden", sagte Neugebauer danach: "Fünfter Platz, gute Punktzahl, deutscher Rekord - das war eine geile Saison. Ich werde meine Lehren aus der WM ziehen."

Lepage knackt die 8900

Lepage krönte sich mit starken 8909 Punkten zum neuen "König der Athleten" vor seinem Landsmann und Olympiasieger Damian Warner (8804), Bronze sicherte sich Lindon Victor (8756/Grenada).

Manuel Eitel (8191/Ulm) reihte sich auf Platz elf ein, Europameister Niklas Kaul (Mainz) hatte den Zehnkampf wegen Fußproblemen nach dem Hochsprung abbrechen müssen.

Neugebauer hatte im Juni den alten deutschen Rekord von Jürgen Hingsen auf 8836 Punkte verbessert und war als Nummer eins der Welt nach Budapest gereist, lange lag er auf Medaillenkurs - doch nun geht das Warten auf den ersten großen Erfolg im deutschen Team weiter. Am Sonntag hat Julian Weber (Speerwurf) zum Abschluss der WM noch gute Chancen.

Deutsche 4x400m-Staffeln ausgeschieden - US-Frauen disqualifiziert

Die beiden deutschen Staffeln über die 4x400m sind in Budapest ohne Chance auf die Finals am Schlusstag (Sonntag, ab 21.37 Uhr/ARD und Eurosport) geblieben. Jean Paul Bredau (Potsdam), Marvin Schlegel (Chemnitz), Marc Koch (Berlin) und Manuel Sanders (Dortmund) reichten am Samstag 3:00,67 Minuten und Platz sechs im Vorlauf nicht zum Weiterkommen.

Bei den Frauen schieden Luna Thiel (Wolfsburg), Alica Schmidt (Berlin), Mona Mayer (Regensburg) und Carolina Krafzik (Sindelfingen) nach 3:27,74 Minuten und Rang sechs im Vorlauf aus. Keine Probleme mit dem Finaleinzug hatten die Niederländerinnen mit Topstar Femke Bol, die US-Staffel der Frauen wurde als Titelverteidiger nach einem Wechselfehler hingegen disqualifiziert.