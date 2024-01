84 Prozent: Wer wurde am häufigsten ins TOTY gewählt?

Das Team of the Year steht sowohl für die Männer als auch für die Frauen fest. EA SPORTS hat beide TOTYs für FC 24 bekannt gegeben - die Spezialkarten folgen. Doch wer wurde am häufigsten von den Fans gewählt?

Erling Haaland, Lionel Messi oder Kevin De Bruyne bei den Männern. Lena Oberdorf, Millie Bright oder Sam Kerr bei den Frauen. Einige der großen Favoriten haben sich im Community-Voting für das TOTY in FC 24 durchgesetzt. Doch wurden sie von den FUT-Fans auch am häufigsten gewählt?

EA SPORTS hat in einer Pressemitteilung Einblicke in die prozentuale Verteilung der Stimmen gewährt. In das Team of the Year der Herren wurde Ex-BVB-Profi Jude Bellingham am häufigsten gewählt - er landete in 74 Prozent der erstellten TOTYs. Auf dem geteilten zweiten Platz folgen mit je 66 Prozent Virgil van Dijk und Kylian Mbappé. Besonders beim Abwehrchef des FC Liverpool überraschen die vielen Votes - hatte der Niederländer mit den Reds 2023 doch keinen einzigen Titel gewonnen.

"Es ist eine Ehre, neben einigen unglaublichen Spielern zum Team des Jahres zu gehören", sagt Erling Haaland, der nicht im Spitzentrio, aber natürlich im TOTY ist. "Eine Auszeichnung zu gewinnen, die von den Fans vergeben wird, bedeutet mir sehr viel. Ich bin allen, die gewählt haben, sehr dankbar. Vielen Dank!" Auch Bellingham bedankt sich für die vielen Stimmen und ergänzt: "Ich weiß, dass viele herausragende Spieler in der Vergangenheit Teil der Mannschaft des Jahres waren."

Putellas fährt den Spitzenwert ein

Übertrumpft wird der junge Engländer von Real Madrid hinsichtlich des Prozentsatzes von einer Spielerin: Alexia Putellas war in 84 Prozent aller eingereichten Frauen-TOTYs. Dabei fehlte die Spanierin 2023 einige Monate verletzungsbedingt. Sowohl im Champions-League- als auch im WM-Finale wurde die Akteurin des FC Barcelona erst in der Schlussminute eingewechselt.

Die zweitmeisten Stimmen erhielt Aitana Bonmati, die über WM-Titel, Königsklasse und spanische Meisterschaft hinaus auch den Ballon d'Or gewonnen hat. 77 Prozent aller Abstimmenden wählten sie in ihr Team of the Year der Damen. Das Podest wird abgerundet durch die dritte Barça-Spielerin im Bunde: Caroline Graham Hansen, die in 66 Prozent aller Frauen-TOTYs war.