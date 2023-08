81 Unterschriften gegen Rubiales: Spaniens Weltmeister-Team streikt

Der Skandal um Spaniens Verbandspräsident Luis Rubiales zieht immer weitere Kreise. So haben nun die Weltmeisterinnen angekündigt, in den Streik zu treten.

Obwohl die Kritik immer lauter und die Forderungen nach seinem Rücktritt immer vehementer geworden waren, gab der nach seinem Kuss-Skandal in die Schlagzeilen geratene Verbandspräsident Luis Rubiales sein Amt nicht auf.

Im Gegenteil: Der 46-Jährige hielt vielmehr eine Brandrede, zeichnete sich als Opfer einer Hetzjagd und sagte unter anderem, dass er darauf hoffe, dass "der Gerechtigkeit Genüge getan wird. Gute Menschen wissen, was geschehen ist und dass nicht mehr war. Das sind meine Erklärungen. Soll mich ein Küsschen in beiderseitigem Einvernehmen hier rausbringen? Ich werde kämpfen bis zum Ende."

Rubiales hatte zwar am Tag nach dem Finale um Entschuldigung gebeten und gestanden, einen Fehler gemacht zu haben, weitere Konsequenzen lehnte er aber bislang ab. "Ich hatte die Kontrolle verloren. Der Kuss war wie für eines meiner Kinder."

Der Streik der spanischen Nationalspielerinnen

Allerdings kündigten nun auch Spaniens Nationalspielerinnen an, die sich am vergangenen Sonntag durch ein 1:0 über Europameister England erstmals zum Weltmeister im Frauen-Fußball gekrönt hatten, kämpfen zu wollen.

Die 23 Spielerinnen wollen unter der aktuellen Verbandsspitze nicht mehr für ihr Land antreten - und treten damit in den Streik.

"Nach allem, was bei der Medaillenvergabe der Frauen-WM passiert ist, werden alle Spielerinnen, die diesen Text unterzeichnet haben, eine nächste Einberufung nicht ehren, wenn die derzeitige Führung beibehalten wird", schrieben die Weltmeisterinnen am Freitag in einer Erklärung, die von der Spielerinnengewerkschaft Futpro verbreitet wurde. Sie stellten sich damit geschlossen hinter Jennifer Hermoso - also die Akteurin, die bei der feierlichen Zeremonie auf dem Feld von Präsident Rubiales am Kopf gehalten, geherzt und schließlich auf den Mund geküsst worden war.

Insgesamt unterzeichneten 81 aktuelle und ehemalige spanische Spielerinnen das Schreiben.

Hermoso widerspricht dem Verband

Die Offensivspielerin Hermoso widersprach am Freitag zudem energisch der Darstellung des Verbandes, wonach der Kuss mit Rubiales bei der Siegerehrung einvernehmlich gewesen sei. Dies hatte die RFEF wenige Stunden nach dem Finale verbreitet - und die 33-Jährige dabei wortreich zitiert. Ihre aktuellen Zitate lesen sich allerdings vollkommen anders. "Ich möchte ganz klar sagen, dass ich zu keinem Zeitpunkt dem Kuss zugestimmt habe, den er (Rubiales; Anm. d. Red.) mir gegeben hat - und ich habe auch nicht versucht, mich dem Präsidenten zu nähern", erklärte Hermoso. "Ich dulde es nicht, dass mein Wort infrage gestellt wird - und noch weniger, dass etwas erfunden wird."