80 Millionen Dollar! Colts statten Nelson mit fürstlichem Vertrag aus

Kurz vor Saisonbeginn haben die Indianapolis Colts den Vertrag mit Guard Quenton Nelson um vier Jahre verlängert. Der 26-Jährige dringt gehaltstechnisch in bisher ungekannte Höhen vor.

Am Tag vor dem Saisonauftakt gegen Houston gaben die Indianapolis Colts die Verlängerung von Guard Quenton Nelson bekannt. Der Offensive Lineman unterschreibt nach Informationen des NFL-Insiders Ian Rapoport einen Vierjahresvertrag über 80 Millionen US-Dollar. Damit wäre der 26-Jährige der bestbezahlte Guard der Liga.

Der zweimalige Super-Bowl-Sieger wählte Nelson, der am College gemeinsam mit dem deutschen Wide Receiver Equanimeous St. Brown für Notre Dame spielte, im NFL-Draft 2018 mit dem sechsten Pick aus. Seitdem dominiert der viermalige Pro-Bowler in Indiana, in seinen vier Jahren in der Liga ließ er erst fünf Sacks zu und verhalf Running Back Jonathan Taylor zu dessen starker Saison im vergangenen Jahr.

Doch nicht nur das Vorblocken für Taylor wird auch in dieser Spielzeit wieder Hauptaufgabe des 26-Jährigen werden, der bereits viermal im Pro Bowl stand: Der Schutz von Matt Ryan, der in diesem Sommer per Trade aus Atlanta kam und die Colts zurück zu altem Erfolg führen soll, genießt höchste Priorität.

