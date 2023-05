76ers feuern Head Coach Rivers - Weg frei für Harden-Verbleib?

Nach der deutlichen Pleite in Spiel sieben der Eastern Conference Semifinals haben sich die Philadelphia 76ers von Doc Rivers getrennt. Zuletzt hatten mehrere Medien berichtet, dass James Harden nicht mehr unter dem Head Coach spielen wollte.

Die diesjährigen NBA-Play-offs kosten bereits den dritten Coach den Job. Nachdem Mike Budenholzer bei den Milwaukee Bucks und Monty Williams als Head Coach der Phoenix Suns jeweils nach dem Play-off-Aus entlassen worden waren, trennten sich nun auch die Philadelphia 76ers von Trainer Doc Rivers. Am Sonntagabend war die Mannschaft in Spiel sieben bei den Boston Celtics nach einer enttäuschenden zweiten Halbzeit deutlich mit 88:112 in den Eastern Conference Halbfinals gescheitert.

Nur zwei Tage später verkündete NBA-Insider Adrian Wojnarowski von ESPN, dass die Zeit von Rivers in Philly abgelaufen ist. Der Mann, der in der Saison 2021/22 unter die besten 15 Coaches der NBA-Geschichte gewählt wurde, hatte das Team im Oktober 2020 übernommen und einen Fünfjahresvertrag über 40 Millionen Dollar unterschrieben. Der Ex-Spieler führte die Sixers in jedem Jahr bis in die zweite Play-off-Runde - zu mehr sollte es allerdings nie reichen.

Auch mit MVP Joel Embiid und dem zehnmaligen All-Star James Harden wollte der Schritt bis in die Conference Finals nicht gelingen - nicht zuletzt, weil sowohl Embiid (15 Punkte, acht Rebounds) als auch Harden (neun Punkte, sechs Rebounds, sieben Assists) im entscheidenden Spiel blass geblieben waren.

Harden-Rückkehr unter Rivers galt als unwahrscheinlich

Zuletzt wurde in den US-Medien über einen Abgang Hardens im Sommer spekuliert. Ramona Shelburne (ESPN) berichtete, dass es unwahrscheinlich wäre, dass "The Beard" im Sommer nach Philadelphia zurückkehre, solange Rivers verantwortlich ist.

Die 76ers um Präsident Daryl Morey, unter dem Harden bereits von 2012 bis 2020 bei den Houston Rockets gespielt hatte, entschieden sich nun gegen Rivers - und öffnen damit möglicherweise die Tür für eine Rückkehr des Superstars im Sommer. Der 33-Jährige hat eine Spieler-Option im Vertrag, mit der er sich den Sixers für ein weiteres Jahr anschließen könnte.

Wojnarowski bringt bereits mögliche Rivers-Nachfolger ins Spiel. Demnach seien die kurz zuvor gefeuerten Budenholzer und Williams ebenso Kandidaten wie Nick Nurse, den die Toronto Raptors nach dem Scheitern im Play-in-Tournament freigestellt hatten, Mike D'Antoni, der Harden lange Zeit in Houston coachte, Sixers-Assistent Sam Cassell und Ex-Lakers-Coach Frank Vogel.