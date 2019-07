Wenzel: Können gegen jeden Gegner "Punkte einfahren"

Nach vier Spieltagen hängt der 1. FC Schweinfurt 05 der eigenen Erwartung vom direkten Drittligaaufstieg noch ein wenig hinterher. Der Aufstiegsaspirant weilt derzeit mit sieben Punkten auf Tabellenplatz vier. Bei den Schützlingen von Trainer Timo Wenzel herrscht nach der 1:3-Pleite beim TSV Rain/Lech Wiedergutmachungsbedarf.

"Das war eine verdiente Niederlage, die uns so nicht passieren darf", kritisierte Wenzel die Leistung seiner Mannschaft vom vergangenen Freitag. "Natürlich war es heute unheimlich schwer, gegen einen Gegner, der nichts zu verlieren hat", versuchte der Trainer zu beschwichtigen, doch trotzdem müsse man mit der Einstellung in ein solches Auswärtsspiel gehen, dass man "drei Punkte holt, egal wie". Es gelte jetzt, trotz Unverständnis über die Leistung, nicht die Fassung zu verlieren und die Fehler aus dem Spiel in Rain zukünftig zu unterbinden.

Gute Nachrichten gibt es allerdings von Stürmer Emir Bas: Der 18-Jährige hatte sich einen Bruch des fünften Mittelfußknochens zugezogen, die Operation verlief ohne Komplikationen.

Am Freitagabend um 19 Uhr folgt dann das zweite Auswärtsspiel in Folge beim TSV 1860 Rosenheim. Wenzel, der seinem Team durchaus zutraut, gegen jeden Gegner "Punkte einfahren zu können", warnte nach dem TSV-Spiel davor, solche Spiele "auf die leichte Schulter zu nehmen".