Diekmeier: "Irgendwie ein komisches Spiel"

Nach Abpfiff äußerten sich die Akteure des SV Sandhausen unisono: Mit dem Punktgewinn bei Holstein Kiel (1:1) kann man zufrieden sein. Dreifaches Alu-Glück und eine Flut an eingesetzten Neuzugängen unterstreichen den Eindruck.

Die Hälfte aller eingesetzten Spieler waren beim Liga-Auftakt gegen Kiel Neuzugänge. Martin Fraisl (kicker-Note 3), Gerrit Nauber (2,5), Ivan Paurevic (4) und Mario Engels (3) standen in der Startelf, Robin Scheu, Marlon Frey und Enrique Pena Zauner kamen jeweils von der Bank. Unter Berücksichtigung der deswegen fehlenden Automatismen ist das Remis bei den in der vergangenen Saison heimstarken Kielern (8/5/4) durchaus als Erfolg zu werten.

"Ich wäre vor dem Spiel mit einem Unentschieden zufrieden gewesen und ich bin es auch jetzt nach dem Schlusspfiff", wird der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca auf der Vereinswebsite zitiert. "Es freut uns, dass heute bereits sieben Neuzugänge zum Einsatz kamen, dennoch sehen wir bei allen noch Luft nach oben."

Spiel hätte sich in beide Richtungen drehen können

Nach dem ordentlichen Start und dem frühen Treffer von Kevin Behrens in der vierten Minute (Vorlage Engels) verloren die Kurpfälzer mehr und mehr die Spielkontrolle. "Danach stellte Kiel eine enorme Ballbesitz-Dominanz her, wodurch es uns schwer fiel, in die Zweikämpfe zu kommen", erklärte Coach Uwe Koschinat den Wandel im Spiel. Kiel glich aus und scheiterte zudem dreimal am Pfosten. Koschinats Bewertung des Resultats fiel dementsprechend positiv aus: "Am Ende können wir mit dem einen Punkt hervorragend leben."

Gänzlich ohne weitere Torchancen blieben jedoch auch die Sandhäuser nicht. Rurik Gislason und zweimal Philipp Förster vergaben vor dem Pausenpfiff gute Möglichkeiten, Engels, Dennis Diekmeier und erneut Gislason nach dem Seitenwechsel. "Irgendwie ein komisches Spiel", wie SVS-Kapitän Diekmeier resümierte. "Wir hätten gewinnen, aber ebenso gut auch verlieren können." Warum Sandhausen den Vorsprung nicht über die Zeit retten konnte? "Wir hatten nicht den Zugriff, wie in der Schlussphase der letzten Saison. Auch unsere Chancenverwertung muss deutlich besser werden."

Fraisl ist mit sich zufrieden

Keeper Fraisl hob hingegen die positiven Aspekte des Unentschiedens hervor: "Wichtig ist für mich heute, dass wir die meiste Zeit über besser verteidigt haben, als noch in der Vorbereitung. Das war ein klarer Schritt nach vorne." Mit seiner eigenen Leistung ist der 26-jährige Neuzugang vom FC Botosani einverstanden: "Persönlich freue ich mich, dass ich meine Präsenz heute wieder besser auf den Platz bringen konnte, als noch in den Testspielen."